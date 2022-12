L'Argentine de Lionel Messi bénéficierait-elle d'un traitement de faveur dans cette Coupe du monde ? L'idée commence en tout cas à faire son chemin chez ses adversaires malheureux et ses rivaux. Après le quart de finale très rugueux face aux Pays-Bas lors duquel il n'y avait pourtant eu aucun carton rouge (Leandro Paredes l'aurait peut-être mérité), la demi-finale face à la Croatie n'a pas fait l'économie de sa polémique. Bien que largement battus (3-0), les partenaires d'Ivan Perisic ne décoléraient pas contre l'arbitre Daniele Orsato, coupable selon eux d'avoir accordé un penalty plus que généreux à l'Albiceleste après un choc entre l'Argentin Julian Alvarez et le gardien croate Dominik Livakovic.

Lionel Messi s'était ensuite fait un plaisir de transformer la sanction et d'ouvrir le score pour l'Argentine. "C'est difficile pour moi de dire quoi que ce soit. Le penalty nous a battus", ne décolérait ainsi pas Matteo Kovacic, qui s'est confié à des médias croates après la finale. Considérant que son partenaire ne pouvait éviter le choc avec l'attaquant argentin, une fois le ballon passé, le milieu de terrain ne comprenait pas la décision arbitrale. D'autant que quelques secondes avant, un corner avait été injustement refusé sur une frappe contrée de son partenaire Ivan Perisic.

Ces erreurs capitales nous ont coûté la finale

"Les deux situations sont incroyables pour moi. D'abord, ce n'était pas un corner, puis un penalty. Je n'ai jamais commenté les arbitres, mais ce sont des erreurs capitales qui nous ont coûté la finale", a carrément ajouté Kovacic. Une impression partagée par la majorité de ses coéquipiers et pas seulement. Interrogé par la presse de son pays, l'ancien arbitre croate Bruno Maric est allé dans le même sens, considérant la décision de son confrère comme "incroyable, injuste et inacceptable".

C'est inacceptable qu'un Argentin nous arbitre. Je suis triste pour cette raison. (...) Après ce qu'il s'est passé hier (vendredi lors du quart Argentine - Pays-Bas, NDLR) avec Messi, ils envoient un Argentin pour nous arbitrer… Je suis prêt à parier que l'Argentine sera championne du monde", avait-il estimé, accusant implicitement la Fifa d'arranger le résultat de la compétition. Et ce n'est pas tout. Maric a repris à son compte les accusations de Pepe voici quelques jours . Dans la foulée de l'élimination du Portugal par le Maroc, le défenseur central lusitanien s'était lâché contre l'arbitre argentin de la rencontre Facundo Tello. "(vendredi lors du quart Argentine - Pays-Bas, NDLR)", avait-il estimé, accusant implicitement la Fifa d'arranger le résultat de la compétition.

Le sélectionneur Dalic calme le jeu

"Même si je ne soutiens pas les théories du complot, ce que Pepe a dit a du sens : l'Argentine est vraiment favorisée", n'a pas hésité à déclarer l'ancien arbitre croate. Néanmoins, au moment de l'ouverture du score de Messi sur ce fameux penalty, il restait encore plus d'une heure aux Croates pour égaliser. Ils en avaient d'ailleurs été capables en beaucoup moins de temps lors de la prolongation contre le Brésil en quart de finale. Au lieu de cela, ils ont encaissé le deuxième but d'Alvarez seulement quelques minutes plus tard.

Calmant les esprits, le sélectionneur croate a sûrement fait preuve de davantage de lucidité dans ses commentaires d'après-match. Car si le penalty était contestable, la Croatie a fait trop peu dans le jeu pour espérer un autre résultat. "Nous n'étions pas bons en attaque, nous n'avions pas de meilleure solution en attaque. Si quelqu'un nous avait proposé un tel résultat à la Coupe du monde avant, nous l'aurions accepté. C'est une belle réussite dont nous sommes fiers", a insisté Zlatko Dalic. Il s'agit désormais de se remobiliser en vue de la petite finale face à la France ou au Maroc.

