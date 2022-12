Ce fut une surprise et une vraie révolution. Pour la première fois depuis 2008 et une série de 31 matches de rang disputés dans la peau d'un titulaire en grande compétition avec le Portugal, Cristiano Ronaldo a démarré une partie décisive sur le banc avec la Seleção das Quinas. Le coup tenté par Fernando Santos était courageux mais franchement risqué. Il s'est révélé payant à plus d'un titre.

D'abord parce que son remplaçant, le jeune Gonçalo Ramos, a flambé comme jamais , s'offrant un triplé pour sa première titularisation en Coupe du monde face à la Suisse (6-1). Mais également parce que Cristiano Ronaldo a pu participer à la fête, sans marquer certes, mais avec un sourire communicatif au moment d'entrer mais également au moment de célébrer les buts des siens.

"Un grand capitaine"

Alors, au moment de se justifier, Fernando Santos n'a pas voulu s'attarder sur le cas du quintuple Ballon d'Or. "Je me suis déjà expliqué, je ne le ferai plus, a-t-il d'abord avancé au micro de la télévision publique portugaise RTP. Ce sont des joueurs différents". Mais, relancé sur le sujet, il a fini par défendre sa vision : "C'était un choix stratégique, tous les joueurs sont différents et, d'ailleurs, j'ai lancé Dalot et Raphaël Guerreiro alors que Cancelo est un joueur fabuleux. C'est ce que j'estimais nécessaire pour ce match face à la Suisse".

Il n'y a pas de problème entre Fernando Santos et le capitaine de l'équipe nationale, nous sommes amis depuis de nombreuses années", a-t-il ajouté, louant l'attitude pendant le match d'un "grand capitaine". Le tout avant d'écarter tout clash entre les deux hommes, malgré ses mots forts lundi en conférence de presse . "", a-t-il ajouté, louant l'attitude pendant le match d'un "".

Cristiano se retrouve dans nos objectifs collectifs

La démonstration portugaise lui a donné raison et, forcément, le sujet brûlant du début de match est devenu bien moins polémique à l'heure de parler de ce choix fort. "Cris sait parfaitement, et le coach l'a dit très clairement, qu'ici le plus important c'est le 'nous'. Et quand c'est comme ça...", a bien résumé Pepe quelques minutes après.

"Cristiano est très important pour nous et tout le monde le sait, a rappelé Bruno Fernandes. Nous savions déjà, lorsque le manager nous a donné l'équipe dans le vestiaire, que le fait qu'il soit remplaçant serait quelque chose dont on parlerait et tout le monde demanderait pourquoi. […] Mais l'objectif de l'équipe était de gagner le match, Cristiano fait partie de l'équipe et se retrouve dans nos objectifs collectifs".

