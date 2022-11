Si vous ne regardez pas la Bundesliga avec attention, son nom ne devait pas vous dire grand-chose avant ce week-end. Ou alors, vous aviez peut-être vu un tweet passé pour son trou entre les dents qui lui vaut son surnom en Allemagne "Lücke" (ndlr : l'espace en allemand). Mais dimanche soir, Niclas Füllkrug n'a pas manqué l'occasion de changer de statut en permettant aux Allemands de rester en vie face à l'Espagne (1-1). Et dans les prochains jours, il sera même au cœur des débats outre-Rhin avec une question : peut-il être la solution aux maux de l'Allemagne ?

En attendant de savoir s'il peut réconcilier la Nationalmannschaft avec la culture des "Bomber" illustrée par Gerd Müller, Miroslav Klose ou encore Jürgen Klinsman, son histoire est déjà belle dans tous les cas. Imaginez vous qu'avant l'été dernier, Niclas Füllkrug évoluait en deuxième division en Allemagne. Et que ses 19 buts en championnat ont largement participé au retour du Werder Brême en Bundesliga, où il a conservé son rythme cette saison au point donc de taper dans l'œil de Hansi Flick pour cette Coupe du monde. A 29 ans.

En D2 la saison dernière

Une petite surprise qui n'a pas vraiment choqué outre-Rhin après l'absence sur blessure de Timo Werner à deux semaines du Mondial. Car si sa carrière a été marquée par des passages réguliers entre la première et la deuxième allemande au Werder, à Nuremberg et à Hanovre, Niclas Füllkrug surfe en effet sur la meilleure dynamique de sa carrière avec un début d'exercice tonitruant en Bundesliga (ndlr : 10 buts en 14 matches). On parle quand même du deuxième meilleur buteur de Bundesliga derrière Christopher Nkunku. D'un joueur en pleine confiance.

Sorti du chapeau de Flick pour cette Coupe du monde, Füllkrug démontre en plus qu'il n'est pas du style à se cacher malgré la pression. Buteur pour sa première cape contre Oman juste avant le Mondial, le natif d'Hanovre, entré en jeu à la 70e minute, juste après l'ouverture du score pour l'Espagne d'Alvaro Morata, a remis ça ce dimanche d'une belle frappe en arrachant un ballon des pieds de Jamal Musiala, qui l'avait oublié quelques minutes avant alors que le but lui semblait promis. Histoire de devenir le premier remplaçant à marquer pour l'Allemagne dans un Mondial depuis le but de Mario Götze en finale du Mondial 2014 "C'est impressionnant que 'Fülle' ait réussi à faire rentrer la balle. C'est une super histoire", a apprécié Thomas Müller.

Il ne faut pas s'emballer maintenant

Malgré son manque d'expérience sur la scène internationale, ses deux buts en trois sélections - en 75 minutes de temps de jeu exactement ! – offrent un petit espoir au quadruple champion du monde, toujours à la recherche d'un successeur à ses illustres avant-centres pour le Mondial 2022. Alors que Kai Havertz a été transparent dans un rôle de "faux-neuf" au premier match contre le Japon (1-2) tout comme Thomas Müller ce dimanche contre l'Espagne, il est peut-être la solution pour conclure les occasions offertes notamment par les arabesques du jeune Jamal Musiala. Et ainsi résoudre les soucis offensifs d'une Allemagne en délicatesse avec le poste du numéro 9 depuis le départ à la retraite de Miroslav Klose. "On voit dans le but de Niclas ses qualités. C'était un but extrêmement important", a applaudi Ilkay Gündogan. "Le but de Niklas Füllkrug, c'est le genre de choses dont on a besoin", a complété Flick.

En pleine lumière, Niclas Füllkrug ne s'enflamme pas. Très apprécié par sa mentalité, il reste égal à lui-même et garde les pieds sur terre. "Nous souhaitions impérativement renverser ce match, c'était important pour les sensations. On a encore une marge de progression. Il ne faut pas s'emballer maintenant, mais on peut espérer que tout se passe bien dans le dernier match", a commenté Lücke, qui pourrait bien devenir le porte-bonheur d'une Nationalmannschaft qui en a bien besoin.

