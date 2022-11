Football

Coupe du monde - Faut-il lancer Varane face au Danemark ? "Après, ce sera peut-être trop tard"

COUPE DU MONDE - Didier Deschamps avait dit de lui qu'il était "apte et disponible" pour défier l'Australie. Il n'a finalement pas joué. DD doit-il lancer Raphaël Varane face au Danemark, samedi ? Ou continuer avec Upamecano et Konaté ? Martin Mosnier et Maxime Dupuis en débattent dans le FC Stream Team du jour. Le podcast est à retrouver sur toutes les plateformes dans la collection Eurosport FC.

00:04:58, il y a 23 minutes