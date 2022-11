Si vous étiez devant TF1 ce mercredi, vous pensiez sans doute que les Bleus avaient finalement sauvé leur prestation catastrophique pour arracher le nul face à la Tunisie grâce à un but tardif d'Antoine Griezmann. Inscrite au bout du bout du temps additionnel, cette réalisation a d'abord été validée par Matt Conger, l'arbitre. Mieux, le Néo-Zélandais a sifflé la fin du match, comme vous l'avez peut-être entendu à l'antenne. Résultat : match terminé et début de la publicité. Mais une décision post-match a finalement tout changé, actant la défaite des Bleus (1-0). Explications.

Ad

Que s'est-il passé après le coup de sifflet final ?

Coupe du monde Les notes : Fofana-Camavinga, cauchemar sur toute la ligne IL Y A 27 MINUTES

Alors que les caméras étaient déjà entrées sur la pelouse, Matt Conger a mis sa main à l'oreille, appelé par le VAR. Quelques secondes plus tard, il a été consulté par lui-même les images alors même que le coup de sifflet final a été donné.

Résultat : c'est la position illicite de Griezmann au début de l'action qui a été sanctionnée d'un hors-jeu après coup. Après avoir annulé le but, l'arbitre a alors redémarré la rencontre. Pour 55 secondes… Avant de siffler, définitivement, la fin de ce match et donc permettre à la Tunisie de s'imposer.

De son côté, après plusieurs minutes de coupures, TF1 a expliqué pourquoi les publicités avaient été lancées dès le coup de sifflet final. "On était persuadé que c'était terminé, tout le monde rentrait au vestiaire, et puis ça s'est transformé, cette fin de match, en ça, s'est expliqué le journaliste Grégoire Margotton à la reprise d'antenne. Ça a pris du temps, beaucoup de temps et M. (Matthew) Conger, l'arbitre néo-zélandais, est allé consulter la VAR, on lui a signalé au bout de très longtemps qu'il y avait un hors-jeu d'Antoine Griezmann et ce but a été donc été refusé".

Le VAR intervient lors de France-Danemark Crédit: Getty Images

Pourquoi le but a-t-il été annulé ?

C'est l'autre question majeure. Officiellement, c'est le hors-jeu d'Antoine Griezmann qui a été sifflé sur le centre d'Aurélien Tchouaméni. Le souci, c'est que l'attaquant tricolore hérite du ballon après une tête de Talbi, au duel avec Randal Kolo Muani. L'arbitre a sans doute considéré que Griezmann a profité de sa situation initiale pour marquer.

De quoi laisser les Bleus interloqués. "Je joue pas le ballon sur le centre, ensuite le défenseur rate son dégagement et j'en profite", a souligné Griezmann quelques minutes plus tard, au micro de TF1. Didier Deschamps regrettait notamment les "interprétations" de l'arbitre néo-zélandais.

Antoine Griezmann discute avec l'arbitre après le coup de sifflet final de France - Tunisie Crédit: Getty Images

Coupe du monde La purge mais la tête pour les Bleus IL Y A UNE HEURE