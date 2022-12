Coupe du monde

Ce n'est plus Angleterre – France, c'est Kyle Walker vs Kylian Mbappé. Depuis lundi, la presse, surtout anglaise, ne parle que du duel entre les deux hommes comme si l'issue du quart de finale ne dépendait que de ce couloir gauche. Alors, pour savoir, qui des Anglais et des Bleus iront dans le dernier carré, nous avons visionné l'intégralité des matches opposant les deux hommes. La première fois qu'ils se sont croisés le 22 novembre 2016, Kylian Mbappé est resté sur le banc de Monaco face à Tottenham. Mais, depuis, ils se sont affrontés à quatre reprises. Ou plutôt côtoyés car jamais ils n'ont évolué dans la même zone du terrain.

Kylian Mbappé vs Kyle Walker, le duel de France - Angleterre Crédit: Getty Images

Kyle Walker a eu beau fanfaronner en conférence de presse ce mercredi : "Bien sûr que le fait d'avoir joué contre lui déjà quelques fois va m'aider, expliquait-il. La dernière fois en Ligue des champions, je lui ai mené la vie dure." Le constat du latéral anglais est partiellement vrai et donc, par la même occasion, partiellement faux. Le rapport de force penche peut-être en sa faveur mais leurs quatre affrontements n'ont pas livré assez d'enseignements pour tirer un constat aussi clair avant leurs retrouvailles samedi.

Pas les mêmes zones jusqu'ici

En 2017, pour leur premier duel lors de France – Angleterre au Stade de France (victoire 3-2 des Bleus), la route des deux hommes ne se croisent jamais. Walker rentre à la pause sur le côté droit, finit le match sur le côté gauche mais ne joue pas un duel avec Kylian Mbappé positionné en pointe. Il faut donc attendre le 28 avril 2021 et la demi-finale aller de Ligue des champions (perdue 1-2 par Paris) pour voir les premiers frottements entre les deux hommes. Là-encore, leur zone d'influence ne sont pas les mêmes mais, quand Mbappé s'exile sur la gauche, il tombe sur un os.

Kyle Walker face à Kylian Mbappé en Ligue des champions Crédit: Getty Images

A la 42e minute, un jaillissement du bouledogue anglais dans les pieds du champion du monde offre une occasion de but à Phil Foden. Leur deuxième duel tourne encore à l'avantage du Mancunien. Près de la ligne, Mbappé prend une première fois le dessus mais doit ralentir sa course alors que John Stones se dresse face à lui. Walker revient comme une bombe et remporte le duel à l'épaule.

Mbappé : "C'est un tank"

C'est une constante au cours de leur face-à-face, l'Anglais impressionne moins par sa vitesse, même si elle demeure un atout essentiel, que par sa puissance. Walker dégage une autorité folle dans les duels. C'est d'ailleurs le physique du bonhomme qui semble avoir impressionné en premier Mbappé : "Il y a des joueurs moins explosifs à partir d'un départ arrêté comme Kyle Walker à Manchester City. Il est comme un tank une fois qu'il atteint sa vitesse", déclarait-il à France Football lorsqu'il lui fut posé une question sur les joueurs les plus impressionnants contre lesquels il ait joué.

Une contracture au mollet droit empêche le Parisien de prendre part au match retour mais il participera aux deux rendez-vous face à City à l'automne 2021. Là-encore, Mbappé est en pointe et Walker doit d'abord s'occuper, et plutôt très bien d'ailleurs, de Neymar. Le 28 septembre, au Parc des Princes (victoire 2-0 du PSG), les rares duels sont plus équilibrés. Le Parisien surprend le Mancunien sur un dribble au milieu de terrain avant de lancer Nuno Mendes pour une vraie occasion (26e), il le passe ensuite sur un contre favorable (77e) mais Walker revient à la course et lui reprend le ballon (77e).

"Si la France est battue par l'Angleterre, on ne voit pas comment Deschamps pourrait rester"

Mbappé ne joue pas de la même façon face à Walker

Mais s'il ne fallait retenir que deux actions sur les huit situations qui ont directement opposé les deux hommes (en trois matches et demi), ce serait les deux instants où Mbappé s'est retrouvé sur l'aile gauche, dans une situation de transition, collé à la ligne à 40 mètres du but adverse avec un boulevard face à lui mais Walker collé aux basques. Un moment qui devrait se reproduire plus d'une fois à Doha, samedi. Alors que, dans ce genre de situation, Mbappé choisit le plus souvent de pousser la balle au loin pour défier son garde du corps à la course, il a préféré une autre option face à Walker comme s'il craignait la vitesse de l'Anglais.

La première fois, lors de la victoire au Parc, il est lancé mais revient à l'intérieur, réussit son crochet mais perd de la vitesse et laisse le temps à la défense de City de se replacer. La seconde, le 24 novembre, lors de la défaite à l'Etihad (2-1), il tente encore un dribble plutôt qu'une accélération et, cette fois-ci, Walker récupère la balle. Mbappé va-t-il encore adapter ses courses et ses choix au profil de son adversaire ? L'échantillon de leurs duels est bien trop mince pour en tirer des constats cinglants et définitifs. Oui, Walker a posé quelques problèmes à Mbappé. Lui a-t-il mené la vie dure ? C'est encore trop tôt pour le dire.

