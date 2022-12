Football

Coupe du monde | France-Angleterre | Mbappé, l'obsession anglaise : "Walker fanfaronne beaucoup"

L'un des duels les plus attendus dans le quart de finale qui confrontera la France à l'Angleterre sera Kylian Mbappé-Kyle Walker sur le côté. L'Anglais pense pouvoir contenir les assauts du Français. Dans la Stream Team à écouter en podcast, Martin Mosnier et Maxime Dupuis ont décortiqué leurs derniers matches l'un contre l'autre et le constat n'est peut-être pas aussi net que ce qui est avancé.

00:03:08, il y a une heure