Raphaël Varane a perdu son pari. il ne débutera pas le premier match de la Coupe du monde. Cette absence au coup d'envoi face à l'Australie, conjuguée au forfait de Presnel Kimpembe, a contraint Didier Deschamps à lancer dans le grand bain une charnière inédite en équipe de France. Les deux anciens de Salzbourg, Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté (9 sélections à eux deux), seront associés dans l'axe. Sans surprise, Benjamin Pavard et Lucas Hernandez retrouvent leur position de latéraux dans la défense à quatre.

Au milieu du 4-2-3-1, Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot formeront la paire de récupérateurs. A gauche, Ousmane Dembélé débutera son premier match depuis un an et demi en sélection. Olivier Giroud occupera logiquement la pointe, soutenu par Antoine Griezmann dans l'axe et flanqué par Kylian Mbappé à gauche.

La composition des Bleus : Lloris - Pavard, Konaté, Upamecano, L.Hernandez - Tchouaméni, Rabiot - Dembélé, Griezmann, Mbappé - Giroud.

