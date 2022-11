Coupe du monde

La classe est là, on ne peut pas l'éteindre. Mais on a plein d'idées pour réduire son influence", a-t-il glissé en conférence de presse, vendredi, au sujet de l’ex-Monégasque. Faut-il élaborer un plan anti-superstar ? Nombreux sont les coaches qui ont dû se poser la question. Kasper Hjulmand, sélectionneur du Danemark, en fait partie, puisqu’il affronte l’équipe de France de – entre autres – Kylian Mbappé , ce samedi lors du Mondial au Qatar (17h). "", a-t-il glissé en conférence de presse, vendredi, au sujet de l’ex-Monégasque.

En juin – Mbappé était sorti à la pause –, comme en septembre, les Danois ont pris le meilleur sur les Bleus, et l’attaquant du PSG n’a pas marqué. Hjulmand s’attend à un défi "différent", lors du grand événement planétaire. Il prend soin de souligner la qualité de son adversaire, au moment d’afficher sa confiance : "La qualité et le talent qu’il y a dans cette très forte équipe de France sont spectaculaires, nous avons un grand respect pour la France, mais nous savons aussi à quel point nous sommes forts."

Un joueur qui "connaît bien" Giroud

"Si nous jouons à notre meilleur niveau, nous avons une chance d’obtenir un bon résultat", affirme le technicien de 50 ans. Il a un autre atout, selon lui, pour contrecarrer la puissance offensive de la France, en tête du groupe D après un succès 4-1 contre l’Australie. Hjulmand, qui ne tarit pas d’éloges concernant Olivier Giroud, se réjouit d’avoir dans son effectif un joueur qui "le connaît bien" : Simon Kjaer, son coéquipier à l'AC Milan.

"Giroud est bon dans son domaine et c'est un plaisir de voir des attaquants de son âge utiliser leur expérience pour s'améliorer (…) Il est probablement meilleur qu’il n’ait jamais été, considère-t-il.Nous avons parlé de détails avec Simon [Kjaer] et j'espère que cela pourra nous être bénéfique." Après son nul face à la Tunisie (1-1), le Danemark se dresse ainsi avec aplomb sur la route de Didier Deschamps – qui estime la sélection scandinave "sous-cotée" – et ses joueurs.

