Cette fois, l'armure s'est fissurée. Didier Deschamps a toujours maîtrisé ses sentiments mais ce mercredi, l'émotion l'a submergé. Le sélectionneur s'est sans doute rendu compte de ce que l'équipe de France est en train d'accomplir. Deux finales consécutives malgré les doutes, malgré les absents, malgré une année 2022 ratée jusqu'au Qatar. Pourtant, ils sont au rendez-vous. Encore et encore.

Alors oui, forcément, Deschamps n'a pas caché, cette fois-ci, son émoi : "Il y a de l'émotion, de la fierté, a reconnu le sélectionneur au micro de TF1. Évidemment c'était une marche encore importante aujourd'hui, il y en aura une dernière. Ça fait un mois qu'on est ensemble, ça n'est jamais simple mais voilà, ça a été du bonheur jusqu'à maintenant et mes joueurs sont récompensés, ainsi que l'ensemble du groupe."

Pour gagner une Coupe du monde il faut forcément manger des gros, et on a faim

Si Deschamps réalise le chemin parcouru et l'exploit immense de se retrouver en finale de la Coupe du monde quatre ans après un titre, ses joueurs n'ont pas tous saisi la solennité de l'instant. "Je ne réalise pas du tout. Je l'aurais fêté de la même façon si ça avait été un match de poule", a même osé Youssouf Fofana. Kolo Muani, buteur et héros du soir, était lui aussi dans les cordes après le coup de sifflet final : "Je ne réalise pas. C'est un truc de malade, on est en train de rêver. Franchement, je ne sais pas ce qui se passe."

La force de ce groupe ? Il n'est jamais rassasié et il suffisait de les écouter pour comprendre comment ils sont arrivés là. Samedi, en pleine célébration après une victoire au couteau face aux Anglais, Griezmann calmait tout le monde sur la pelouse en hurlant : "Ce n'est pas fini les gars."

Visiblement, la nouvelle génération a pris le pli : "Dimanche, il y a une finale contre une grosse équipe d'Argentine, il faut rester focus, s'est d'ores et déjà projeté Fofana. C'est un gros morceau, c'est une finale, il n'y a pas de match facile depuis qu'on est sorti des poules. Pour gagner une Coupe du monde il faut forcément manger des gros, et on a faim."

"Ça va être compliqué une finale avec Leo Messi, un stade plein d'Argentins mais vous pouvez croire en nous", a conclu Antoine Griezmann. Ça promet.

