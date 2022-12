C'est un petit événement : pour la première fois de la compétition, Kylian Mbappé s'est présenté devant les journalistes. Et alors même qu'il venait de réduire à néant les espoirs de la Pologne en 8e de finale de la Coupe du monde, le Parisien a démarré par un mea culpa : "Aux journalistes qui sont là, ce n'était rien de personnel, je n'ai rien contre les journalistes, a-t-il démarré. C'est juste que j'ai toujours ce besoin de me concentrer sur la compétition (…). J'ai appris après que la Fédération allait avoir une amende, je m'engage à la payer personnellement."

Voilà pour les explications. Mais s'il est venu face aux micros, c'est d'abord pour réaffirmer sa détermination. Alors même qu'il survole la compétition dont il est, de loin, le meilleur buteur, Mbappé n'est pas là pour amasser les statistiques et les récompenses individuelles : "Le seul objectif pour moi est de gagner la Coupe du monde, et déjà le prochain match, a-t-il expliqué. C'est la seule chose à laquelle je rêve. Je suis venu pour gagner la Coupe du monde, pas pour gagner le "Golden Ball" ou le "Golden Boot" (titre de meilleur buteur). Si je le gagne, bien sûr je serai ravi, mais ce n'est pas pour cela que je suis ici. Je suis ici pour gagner avec l'équipe de France."

Kylian Mbappé (France) lors de son doublé face à la Pologne Crédit: Getty Images

Cette Coupe du monde est une obsession

Et pour le moment, la bombe de Bondy fait tout pour mettre les Bleus sur les rails d'une troisième étoile. Mbappé explique d'ailleurs assez facilement son incroyable niveau de jeu. C'est juste l'histoire d'un rendez-vous qu'il s'est fixé : "Cette Coupe du monde est une obsession, a-t-il martelé. C'est la compétition de mes rêves, j'ai la chance de la jouer, j'ai bâti ma saison sur cette compétition, que ce soit physiquement ou mentalement. Je voulais arriver prêt pour cette Coupe du monde et pour le moment ça se passe bien."

Avec cinq buts, deux passes décisives et une qualification en quart de finale, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais Mbappé est insatiable : "On est encore loin de l'objectif qu'on s'est fixé et que je me suis fixé." Les prochains adversaires des Bleus sont prévenus : Mbappé n'est pas rassasié.

Kylian Mbappé et Olivier Giroud Crédit: Getty Images

