Pourtant, le sélectionneur a préféré retenir le verre à moitié plein : "On a eu des difficultés forcément, de par les choix aussi que j'ai faits, mais on ne peut pas atteindre tous les objectifs en même temps, a rappelé Deschamps sur TF1. On avait fait deux matches de grosse intensité en quatre jours, j'ai donné la possibilité à davantage de joueurs du groupe d'être sur le terrain." Une façon de justifier sa composition d'équipe baroque avec deux arrières latéraux (Axel Disasi et Eduardo Camavinga) qui n'en sont pas, un Mattéo Guendouzi milieu gauche et un Randal Kolo Muani complètement isolé.

La Tunisie a joué avec un état d'esprit d'assassin, on aurait dû le faire aussi

Mais, pour DD, l'essentiel était ailleurs : "Évidemment quand ils sont si nombreux ce n'est pas évident, mais ça leur permet de voir la différence, c'est un match de Coupe du monde. L'objectif est atteint. Maintenant on va récupérer et une deuxième compétition va commencer".

Le son de cloche n'est pas tout à fait le même chez ceux qui ont laissé passer une jolie chance de contester leur statut. "C'était un peu compliqué pour tout le monde, a constaté Randal Kolo Muani. J'ai pas touché beaucoup de ballons, j'ai essayé de faire de mon mieux. Les Tunisiens avaient envie. On a essayé de faire de notre mieux, on ne va pas pointer des gens du doigt. On est un groupe, c'est comme cela qu'on va avancer."

Et le plus virulent des titulaires du jour fut, pourtant, le plus à l'aise sur le terrain. Impérial, Ibrahima Konaté n'a visiblement pas passé une bonne après-midi et il a étalé sa frustration au micro de nos confrères de TF1 : "C'est sûr qu'on a été fébrile, a reconnu le défenseur de Liverpool. On doit tous se remettre en question. Peut-être qu'on a levé le pied... La Tunisie a joué avec un état d'esprit d'assassin, on aurait dû le faire aussi. On aurait dû se mettre au niveau, c'est une Coupe de monde." Ce mercredi, difficile de donner tort à Konaté : la prestation des Bleus n'a absolument pas été digne d'un match de Coupe du monde.

