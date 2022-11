La logique aurait voulu que Benjamin Pavard démarre la rencontre face à la Tunisie. Puisque Didier Deschamps avait décidé de lancer toutes ses doublures et que, désormais, Pavard est celle de Jules Koundé, le Munichois avait toutes ses chances de figurer dans le onze. Mais Didier Deschamps a préféré titulariser Axel Disasi, un pur défenseur central qui n'avait jamais joué la moindre minute de jeu avec les Bleus.

Dès lors, un vrai mystère entoure Pavard. Questionné sur le sujet, le sélectionneur a expliqué : "J'ai pris la décision de ne pas le faire jouer. J'ai eu plusieurs échanges avec lui, je considère qu'il n'est pas dans de bonnes conditions, dans de bonnes dispositions, a confié Deschamps. Vous me direz : 'est-ce physique, est-ce la tête ?'. Évidemment, le premier match ne l'a pas aidé. C'est pour ça que j'ai fait un choix différent."

Les mines défaites d'Axel Disasi, Youssouf Fofana et Aurélien Tchouaméni après l'ouverture du score de la Tunisie contre la France, lors de la Coupe du monde au Qatar, le 30 novembre 2022 Crédit: Getty Images

Koundé sous le coup d'une suspension…

Après la prestation ratée de Pavard face à l'Australie, où sa responsabilité est claire sur le but encaissé, Deschamps a-t-il choisi de se passer de son défenseur pour le reste de la compétition ? Ou le Munichois a-t-il complètement lâché alors que Koundé lui est passé devant dans la hiérarchie ? Ou ne souhaite-t-il plus jouer à droite alors que le sélectionneur l'avait installé comme défenseur central en mars ? Toutes les options sont ouvertes. Mais Pavard fut le premier à célébrer la qualification dans le vestiaire des Bleus dimanche et ne semblait, alors, pas affecté par sa chute dans la hiérarchie à droite.

Le problème pourrait devenir central. Jules Koundé n'est pas incontournable à droite et il est sous la menace d'une suspension après avoir écopé d'un carton jaune face au Danemark. Axel Disasi peut-il décemment devenir la première option alors que, déjà, à gauche, Eduardo Camavinga apparaît comme une alternative (répétition option) très fragile ?

Pour avoir construit une liste avec un seul spécialiste des couloirs en défense (Théo Hernandez), Didier Deschamps pourrait se faire quelques nœuds à la tête dans les jours qui viennent. Quant à Benjamin Pavard, difficile, après le constat cinglant de son sélectionneur, de lui imaginer un destin dans ce Mondial.

