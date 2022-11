Seleccion" de reprendre le flambeau du DI0S et de décrocher Pulga" a tout fait, une fois de plus, pour convoquer à l’excès les comparaisons avec son illustre aîné. Deux ans. Vendredi, cela faisait deux années que Diego Maradona s’en est allé. L’image d’un acharné, symbole de résistance sur le terrain vert, a été diffusée sur tous les canaux dans les rangs argentins, ces derniers implorant la "" de reprendre le flambeau du DI0S et de décrocher une victoire vitale contre le Mexique (2-0) pour sa survie dans la Coupe du monde. Les parallèles avec Lionel Messi fleurissent de partout et la "" a tout fait, une fois de plus, pour convoquer à l’excès les comparaisons avec son illustre aîné.

Ad

Détonateur de la révolte albiceleste d’une frappe coup de pied à l’entrée de la surface de Memo Ochoa, Messi a enfilé, une fois de plus, le costume de sauveur (64e). Un but sublime sorti de nulle part et une passe décisive pour un autre bijou signé Enzo Fernandez (87e). Celui qui "regardai(t) Messi à la télé quand (il) étai(t) petit" a parfaitement secondé le capitaine argentin. Un soutien qui a souvent manqué, au cours d’une partie hachée et disputée sur un faux rythme.

Coupe du monde L'Argentine est encore en vie et c'est évidemment grâce à Messi IL Y A 2 HEURES

Lionel Messi, buteur et sauveur de l'Argentine face au Mexique Crédit: Getty Images

Il nous offre à tous de la tranquilité

Alors, quand le match nul semblait pointer le bout de son nez, Messi est sorti de sa boite, et a transformé à lui seul le visage d’une Argentine drastiquement plus mobile et enfin reconnaissable dans ce Mondial après l'ouverture du score. "En seconde période, on a commencé à dominer dans l’entrejeu et ensuite ils ont vu ce qui s’est passé : Le numéro 10 décide toujours du match, le 10 décide qu'il est le meilleur, a confié le sélectionneur argentin Lionel Scaloni après la rencontre. Derrière il y a un groupe qui le soutient et qui sait l’importance qu’il a. C’est passionnant à tous les niveaux."

Le message est clair : sans son numéro 10, l’Albiceleste serait peut-être déjà au bord du gouffre. "Cela fait des années qu’on se bat, qu’on lutte, en essayant de tout donner, a rappelé, ému, Angel Di Maria. Aujourd’hui, il (Messi) a encore tout donné et je crois que cela nous offre à tous de la tranquillité."

Enzo Fernandez après son but contre le Mexique - Coupe du monde 2022 Crédit: Getty Images

Très mal embarquée après sa défaite inaugurale contre l’Arabie saoudite (1-2), l’Argentine n’a même pas le temps de savourer, elle qui devra s’imposer face à la Pologne mercredi (20h) pour s’assurer une place en huitièmes. Plus que la victoire, c’est une confiance retrouvée qui semble apaiser le vestiaire argentin. "Nous avons démontré que nous avons du caractère et que nous sommes un grand groupe, a argué Emiliano "Dibu" Martinez. Messi est le meilleur joueur du monde et il va toujours avoir une occasion. Jouer avec lui, c’est toujours plus facile." Messi, en bon leader générationnel qu'il est, a peut-être bien débloqué des esprits argentins souvent chahutés par une pression tellurique. Comme un certain Diego le faisait à son époque.

Coupe du monde Funes Mori, l'Argentin qui rêve d'enterrer l'Albiceleste HIER À 22:32