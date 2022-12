"La Coupe du monde au Qatar entre dans sa phase cruciale avec les huitièmes de finale. Selon moi, les principaux favoris pour le titre sont sortis du bois. Aux côtés du Brésil, la France en fait définitivement partie. Cette équipe me fascine.

Le constat principal est que Didier Deschamps a réussi à compenser l'absence de stars comme Pogba, Kanté, Benzema et Hernandez. C'est le signe que la France dispose d'une équipe extrêmement forte. Si les 14 à 16 joueurs principaux restent en pleine forme, cette équipe sera difficile à battre. Autour de Mbappé, ça fonctionne à 100 %. Ils seront en mesure de maintenir ce niveau très élevé.

Olivier Giroud est aussi en excellente forme. En outre, Dembélé, Griezmann, Mbappé et aussi Coman garantissent du danger constant. Ajoutez à cela, avec Tchouaméni, Rabiot et aussi Camavinga, un milieu qui tient la route. Et derrière, une ligne défensive, notamment dans l'axe, avec des joueurs de haut niveau.

Dayot Upamecano en fait partie. Je peux comprendre qu'il ait été regardé d'un œil critique en France, car il n'y a peut-être pas le standing d'un Varane, Koundé ou Konaté. Mais il s'en sort très bien. Et aussi parce que, après une première saison plutôt moyenne Bayern, il fait preuve de plus de régularité à Munich. Il doit maintenant continuer et rester concentré quel que soit l'adversaire. S'il réussit, il s'installera longtemps en équipe nationale.

Ce qui rend cette équipe imprévisible, c'est son adaptabilité. Elle peut jouer la profondeur, presser haut, jouer en contre-attaque ou tenir le ballon. En huitièmes de finale contre la Pologne, les Bleus sont clairement favoris. Les choses pourraient seulement se compliquer si l'adversaire se surpasse sur le plan défensif.

La défaite contre la Tunisie lors du dernier match de groupe n'est pas une grande tragédie. Bien sûr, la performance des Bleus a été très faible, mais elle est assumée. Deschamps avait pris une décision claire et ses joueurs sont suffisamment expérimentés pour comprendre la situation. Le sélectionneur n'a pas voulu exposer ses stars à un quelconque risque. Ils étaient déjà qualifiés, ils ont eu du repos. Les batteries sont maintenant rechargées et prêtes pour les huitièmes. Les supporters ont été déçus, mais il n'y a pas de quoi être inquiet.

Je le suis plus pour Benjamin Pavard. Au VfB Stuttgart, j'ai appris à le connaître et à l'apprécier en tant que joueur et en tant que personne. Benji se retrouve dans une période où il a des problèmes. Son environnement peut aussi être déterminant. Mon souhait est qu'il se remette rapidement sur les rails et retrouve sa force d'antan. Il doit se souvenir de ce qu'il a accompli dans le passé, du nombre de titres qu'il a récoltés et du nombre de fois où il a fait partie d'une équipe victorieuse. Il est et reste un très bon joueur, cette certitude devrait lui donner confiance. Le football évolue tellement vite qu'il peut revenir et peut-être aura-t-il encore l'occasion de briller dans ce tournoi. Croisons les doigts.

Il en va de même pour Lucas Hernández. Je ne sais que trop bien, de par ma propre expérience, ce qu'une telle blessure signifie pour un joueur. Il doit passer par ce processus de guérison et de reconstruction, qui prend du temps. Il doit prendre son temps et être prêt mentalement pour ce défi. Ces quelques mois ne seront pas faciles pour lui, mais il bénéficie d'un bon environnement au Bayern. Il va y arriver.

Le seul réel danger qui guette la France, à mes yeux, est simple : la frontière est mince entre confiance naturelle et arrogance. L'équipe doit avoir tiré les leçons du huitième de l'Euro contre la Suisse. Cette défaite était révélatrice d'une équipe qui a beaucoup de qualité mais qui allait dans la mauvaise direction."

