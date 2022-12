"Maintenant, quoi qu'il arrive, on est dans les quatre meilleures équipes du monde !" : les jeunes supporters du Maroc ont manifesté leur joie samedi sur les Champs-Elysées à Paris, aussitôt connue la victoire (1-0) du Maroc, qui a éliminé le Portugal en quarts de finale du Mondial 2022. Postés devant un établissement de restauration rapide, sur "les Champs", une quarantaine de jeunes Marocains - garçons et filles - avaient regardé le match sur leurs téléphones portables, en égrainant le décompte des dernières secondes: 5, 4, 3, 2, 1, 0...

Ad

Au coup de sifflet final, ils ont explosé de joie. A Doha, les Lions de l'Atlas venaient de réaliser leur rêve de devenir les premiers Africains à atteindre les demi-finales d'un Mondial, après les tentatives ratées du Cameroun en 1990, du Sénégal en 2002 et du Ghana en 2010. "C'est une grande fierté, c'est le premier pays africain arrivé là", jubile Maamar, 27 ans, qui brandit un drapeau marocain mais dit être lui-même d'origine algérienne. "C'est une grande fierté pour tous les pays arabes, pour toute l'Afrique", insiste-t-il. "Ca fait plaisir: maintenant quoi qu'il arrive on est dans les quatre meilleures équipes du monde".

Coupe du monde L'antisèche : Historique, héroïque mais tellement mérité IL Y A UNE HEURE

"Le Maroc a gagné le droit de ne pas se fixer de limites"

Formidable

Un grand nombre de jeunes femmes étaient présentes, telle Dounia, Franco-marocaine de 23 ans, pour qui cette qualification en demi-finales est tout simplement "formidable". "En plus c'est aujourd'hui mon anniversaire, je ne pouvais pas avoir de meilleur cadeau. J'espère qu'on jouera contre la France, c'est chacun son tour d'avoir la coupe !". Agitant souvent le drapeau marocain - rouge frappé d'une étoile verte - mais parfois aussi celui de l'Algérie, de la Syrie ou de la Palestine, entonnant des chants en arabe, les supporters heureux ne faisaient que commencer à affluer, vers 18h, parmi les nombreux touristes baguenaudant sur l'avenue ce samedi soir d'hiver et ignorant parfois qu'un match venait de s'achever au Qatar.

Gendarmes munis de boucliers anti-émeutes, brigades mobiles constituées de binômes à moto, camions des forces de l'ordre garés un peu partout... Un dispositif de sécurité important avaient été préventivement déployé, pour gérer les réactions aux rencontres de quarts de finale du jour, Maroc-Portugal et France-Angleterre. La préfecture de police de Paris avait annoncé que "1 220 policiers et gendarmes" en civil et en tenue étaient mobilisés dès 16h à Paris. Il s'agissait selon la préfecture de "prévenir tout trouble à l'ordre public susceptible d'être généré par des supporters et de lutter contre tous les phénomènes de délinquance".

Coupe du monde La magie d'Ounahi, la bourde de Costa, le boulet Cheddira : les tops et flops IL Y A UNE HEURE