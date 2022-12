Ce n'est pas exactement le duel de génies attendu. La perspective de voir Lionel Messi défier Neymar dans un alléchant classique sud-américain entre le Brésil et l'Argentine pour une place en finale du Mondial n'avait échappé à personne. Elle n'a pas résisté aux irréductibles Croates . Il n'y aura pas de combat entre les deux stars du PSG. Mais il y aura une sacrée bataille, quand même. Celle qui opposera deux des numéros dix les plus marquants de notre époque. Ce ne sera pas la première fois que Leo Messi et Luka Modric vont se croiser. Cela pourrait surtout être la dernière, du moins en Coupe du monde.

Le stade du Lusail sera le théâtre de le 27e confrontation entre les deux hommes. Symboliquement, la première était déjà un match entre l'Argentine et la Croatie. Une rencontre amicale disputée le 1er mars 2006 qui marquait la 1re des 160 sélections de Modric sous le maillot à damier, et remportée par les Croates (3-2). Il n'allait plus affronter Messi jusqu'en 2012 et sa signature au Real Madrid. Mais depuis, il ne s'est plus passé une saison sans que les deux joueurs se retrouvent face à face, à un moment ou à un autre. Jusqu’à l'hiver dernier, quand le Croate a pris le dessus sur l'Argentin dans le 8e de finale retour de Ligue des champions entre le Real Madrid et le PSG (3-1).

Dominants dans leurs registres respectifs

Messi contre Modric, ce n'est pas loin d'être un classique. Entre le septuple Ballon d'Or et celui qui a enlevé ce trophée en 2018, c'est surtout un match de numéros dix aux registres radicalement différents. Celui de Messi est nettement plus tourné vers l'offensive, avec une capacité exceptionnelle à empiler les buts et les passes décisives. Et celui de Modric, beaucoup plus "meneur à l'ancienne" par sa faculté à dicter le rythme du match dans une position plus reculée que celle de la Pulga. L'Argentin est plutôt un attaquant de soutien, et du genre à briller naturellement. Le Croate, plutôt un véritable milieu de terrain, et du genre à faire briller les autres, tout aussi naturellement.

Mais les deux ont en commun d'être dominants dans leurs styles respectifs. Ils l'ont prouvé en Espagne. Messi a fait la pluie et le beau temps au Barça durant 17 ans avant de rejoindre le PSG en 2021. Modric n'a jamais vampirisé l'attention autant que l'Argentin. Au Real, il a toujours été dans l'ombre de Cristiano Ronaldo, puis de Karim Benzema. Les buteurs retiennent souvent l'attention avant ceux qui garantissent une supériorité collective. Celle qui a permis au Real de remporter cinq des neuf dernières éditions de la Ligue des champions repose avant tout sur son stratège croate.

Deux exemples de durabilité

Dominer est une chose, durer en est une autre. C'est aussi ce qui rassemble Messi et Modric. Le constat s'impose depuis des années de manière générale, et sur cette Coupe du monde en particulier. L'Argentin, 35 ans, a quasiment porté sa sélection jusqu'aux demi-finales. Il est celui qui a remis l'Albiceleste à l'endroit après la défaite inaugurale contre l'Arabie saoudite (2-1), avec un but et une passe décisive face aux Mexique (2-0). Encore buteur face à l'Australie en 8e (2-1), puis buteur et passeur face aux Pays-Bas en quarts (2-2 a.p., 4-3 t.a.b.), la Pulga affiche son meilleur rendement pour tenter de décrocher ce titre mondial qui lui manque tant.

Le tournoi de Modric, 37 ans, n'est peut-être pas aussi remarquable. Comme en 2018, la Croatie vit beaucoup sur sa réussite exceptionnelle dans les séances de tirs au but. Son gardien, Dominik Livakovic est davantage présenté comme l'homme providentiel de sa sélection, comme Danijel Subasic il y a quatre ans. Mais le leader reste invariablement le milieu du Real Madrid. Modric a semblé faire son âge avec une prestation en demi-teinte face au Japon en 8e de finale (1-1 a.p., 3-1 t.a.b.). C'était bien un leurre. Il l'a immédiatement rappelé avec une masterclass contre le Brésil en quart de finale (1-1 a.p., 4-2 t.a.b.).

L'incarnation du leadership

Messi et Modric sont bien, l'un comme l'autre, les hommes forts de leurs sélections respectives. Ceux qui assument les plus grandes responsabilités. Ceux qui sont recherchés en priorité. Les talents exceptionnels ont cette faculté à bonifier ceux qui les entourent. A leur donner un supplément d'âme, à les fédérer derrière une foi inébranlable. Ils sont les leaders techniques vers qui les autres se tournent quand les solutions deviennent invisibles. Les capitaines qui maintiennent le navire à flot contre vents et marées. C'est ce que l'Argentin et le Croate ont montré jusqu'ici.

Mais quel est le secret de la Croatie ?

Il n'en restera qu'un, mardi soir, au terme de ce 27e affrontement dans l'écrin de Lusail. Donc il y aura encore une raison de se réjouir. Une finale avec Messi, ses accélérations irrésistibles et son pied gauche de velours. Ou une finale avec Modric, sa vista incomparable et son extérieur du pied inimitable. L'heure est venue pour ces deux atouts d'abattre leurs cartes. Et pour tous les amoureux de foot de profiter de ce moment privilégié. Celui de voir ces deux magiciens œuvrer sur la même pelouse. Rien ne dit que ce ne sera pas la dernière fois. Alors il ne faut surtout pas bouder ce plaisir.

