Certains veulent encore y croire, à l'instar d'Eden Hazard. D'autres ont presque déjà tourné la page d'une génération belge dorée encore privée de titre. Si l'ambiance au sein des Diables Rouges semblait déjà pesante à la vue des comportements observés sur la pelouse contre le Canada (victoire 1-0), la saillie de Kevin De Bruyne dans le Guardian samedi ne devrait pas apaiser les tensions.

Dans les colonnes du média anglais, le meneur de jeu s'est montré impitoyable avec sa sélection : "Je pense que nous n'avons aucune chance de remporter la Coupe du monde, nous sommes trop vieux." Avant d'étayer son propos. "Je pense que notre chance était en 2018. Nous avons une bonne équipe, mais elle est vieillissante. Nous avons perdu quelques joueurs clés. Nous avons quelques bons nouveaux qui arrivent, mais ils ne sont au niveau des autres en 2018. Je nous vois plus comme des outsiders."

Je sens la différence par rapport à il y a huit ans

Le poids de l'âge donc, qui n'épargne pas non plus l'homme du match contre le Canada. "Je suis tout à fait capable de faire ce que je dois faire, mais je sens la différence par rapport à il y a huit ans. J'ai besoin de plus de traitements, de plus de repos." Drôle d'ambiance à la veille de la deuxième rencontre des Diables Rouges dimanche contre le Maroc (14h).

