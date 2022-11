Un seul absent à l'entraînement des Bleus lundi. Alphonse Aréola a été ménagé à deux jours du dernier match de groupe contre la Tunisie au Mondial. Le portier de West Ham "souffre de douleurs lombaires mineures" et est resté en soins, mais il n'y a "aucune inquiétude majeure" le concernant, a fait savoir le staff de l'équipe de France. Les vingt-trois autres Bleus, dont le gardien Hugo Lloris et sa doublure Steve Mandanda, étaient présents à l'entraînement au stade Jassim bin Hamad de Doha, dirigé par le sélectionneur Didier Deschamps et son adjoint Guy Stéphan.

La veille, les joueurs ayant pas ou peu joué samedi contre le Danemark (2-1) ont disputé un match amical contre al-Ahli, une équipe de D1 qatarie, avec deux périodes de vingt-cinq minutes chacune. Les Français l'ont emporté 2-0 avec un but de Marcus Thuram et un penalty de Mattéo Guendouzi, obtenu par Eduardo Camavinga. Les Bleus sont déjà qualifiés pour les huitièmes de finale du Mondial, avant Tunisie-France mercredi (16h00).

