Il était scruté, fatalement. Parce que le poste auquel il a évolué samedi face au Danemark est souvent considéré, à juste titre, comme un point faible de l'équipe de France. Parce que, justement, ce n'est pas celui où il a été formé et où il se sent le plus à l'aise. Aussi parce qu'il y remplaçait un Benjamin Pavard en grande difficulté lors du premier match des Bleus face à l'Australie. Jules Koundé a été abreuvé de questions sur son rôle de latéral droit lundi en conférence de presse. Et comme sur le terrain face aux Danois, il a plutôt bien tiré son épingle du jeu.

Sans tirer la couverture à lui. Cette prestation aboutie, il la doit en partie à lui-même, mais pas seulement. Devant lui, son coéquipier barcelonais Ousmane Dembélé n'a pas ménagé ses efforts pour lui prêter main forte dans le couloir droit. Et Koundé n'a pas manqué de le souligner. "On a joué quelques matches ensemble avec Ousmane sur ce côté droit, a-t-il rappelé lundi en conférence de presse. Je sais quelles sont ses forces et ses faiblesses. Il a été très impressionnant défensivement, j'étais très content d'avoir son soutien défensif, il a été précieux."

Koundé en avait bien besoin. Il n'avait pas que de bons souvenirs en sélection à ce poste avant de se frotter à un adversaire aussi redoutable que le Danemark. L'ancien Bordelais y avait connu son moment le plus délicat chez les Bleus, il y a un peu plus d'un an, quand il était passé à côté de son sujet contre la Bosnie avant de se faire expulser en début de seconde période (1-1). Il y avait confirmé ses difficultés en juin, lors de la défaite concédée face à la Croatie (0-1). Koundé avait toutes les raisons d'appréhender ce rendez-vous dans ces conditions. Qu'il ait réussi à bien le négocier n'est que plus remarquable.

"Je n'y suis jamais allé à reculons"

C'est déjà une question d'état d'esprit. Koundé aurait pu être frustré de ne pas être aligné dans l'axe de la défense tricolore, à un poste où il s'est révélé comme l'un des meilleurs défenseurs de Liga à Séville avant d'être transféré à Barcelone l'été dernier. Au contraire, il a pris ce défi à bras le corps. "C'est quelque chose qu'on a évoqué (avec Didier Deschamps, NDLR) avant la compétition, je savais quel allait être mon rôle, c'est quelque chose que j'ai accepté, a-t-il expliqué devant les médias. J'ai toujours essayé de faire de mon mieux à droite, je n'y suis jamais allé à reculons."

Ce n'est pas son poste, mais c'est bien celui où il peut faire son trou chez les Bleus tant Deschamps manque d'options sur le flanc droit de sa défense. Cela implique de développer d'autres qualités que dans l'axe. Justement, Koundé y travaille. "Les axes de progression ? C'est essentiellement sur l'apport offensif, a-t-il détaillé. J'ai perdu quelques ballons faciles. Je progresse, surtout sur la partie offensive, mais il n'y pas de réticence. C'est aussi communiquer avec mes partenaires. Il y a des choses à améliorer mais je prends confiance à ce poste."

Sa performance face au Danemark a été encourageante dans cette optique. Elle lui a aussi permis de prendre une petite avance dans le duel à distance qui l'oppose à Benjamin Pavard pour ce poste de latéral droit chez les Bleus. "C'est une concurrence saine, a assuré Koundé. On est amené à discuter, on essaie d'apporter chacun à l'équipe et c'est le coach qui prend les décisions. Ce n'est pas notre poste de prédilection mais c'est le poste auquel on est amené à jouer on le fait avec un maximum d'envie, avec l'idée d'apporter à l'équipe." Même à droite, il commence à y parvenir.

