Football

Coupe du monde I France - Danemark I Mbappé ou Griezmann : qui est l'homme du match ?

COUPE DU MONDE - Antoine Griezmann et Kylian Mbappé ont été crédités de la même note après le match face au Danemark (8). Mais s'il ne fallait en garder qu'un ? Martin Mosnier et Maxime Dupuis ont fait leur choix lors du débrief du match dans le FC Stream Team. Le podcast est à retrouver en intégralité sur les plateformes d'écoutes et dans la collection Eurosport FC.

00:02:39, il y a 12 minutes