Ce jeudi était déjà parti sur de bonnes bases. La qualification du Maroc et l'élimination de la Belgique avaient déjà bien égayé la journée. Mais la soirée a été encore plus forte. Elle restera comme l'une des plus folles de ce Mondial, quoi qu'il arrive. Le Japon, l'Espagne, l'Allemagne et le Costa Rica avaient chacun une chance de qualification avant le coup d'envoi, plus ou moins importante. Ils ont tous, au moins l'espace d'un instant, été dans la position d'un qualifié virtuel pour les huitièmes de finale. Un ascenseur émotionnel permanent dont voici le récit.

Ad

20h12 : L'Espagne et l'Allemagne virtuellement qualifiées

Coupe du monde Le tableau des 8es : Le Maroc défiera l'Espagne, la Croatie opposée au Japon IL Y A UNE HEURE

Il n'a fallu que dix grosses minutes pour modifier le scénario de départ, au coup d'envoi de cette dernière journée, avec l'Espagne et le Japon aux deux premières places du groupe. Le temps pour Alvaro Morata d'ouvrir le score pour la Roja face aux Japonais (10e) et pour Serge Gnabry de donner l'avantage aux Allemands face aux Costariciens. Un scénario qui n'allait plus bouger jusqu'à la pause. A la mi-temps, l'Espagne était ainsi virtuellement qualifiée et première de ce groupe E. Et l'Allemagne, virtuellement deuxième, tenait également son billet pour les 8es de finale.

Classement

1. Espagne (7 pts, +8)

2. Allemagne (4 pts, 0)

3. Japon (3 pts, -1)

4. Costa Rica (3 pts, -7)

21h11 : Le Japon chamboule tout en trois minutes… dans la polémique

L'hypothèse de voir les deux "gros" sortir indemnes de ce groupe n'aura tenu que quelques minutes en seconde période. En l'espace de trois minutes, le Japon est passé virtuellement de la troisième à la première place du groupe en renversant totalement la situation face à l'Espagne. Il y a d'abord eu le but égalisateur japonais sur une belle frappe de Ritsu Doan. Puis, le but de la polémique d'Ao Tanaka, avec un ballon qui semblait sorti avant que Kaoru Mitoma parviennent à la redresser. Vous vous ferez votre idée… c'est dans tous les cas très limite. Seule certitude, à cet instant, l'Allemagne et le Costa Rica sont éliminés.

Classement

1. Japon (6 pts, +1)

2. Espagne (4 pts, +6)

3. Allemagne (4 pts, 0)

4. Costa Rica (3 pts, -7)

21h25 : L'Espagne et l'Allemagne virtuellement éliminées !

Le moment le plus dingue de la soirée. 25 minutes plus tôt, l'Allemagne et l'Espagne étaient en huitièmes. Mais à cet instant précis, elles se retrouvent toutes les deux à la porte. Car après les Japonais, les Costariciens avaient eux aussi renversé la situation face aux Allemands grâce à des buts de Yeltsin Tejeda (58e) et de Juan Pablo Vargas (70e). Les Costariciens jubilent dans le Stade Al-Bayt. Car leurs protégés accompagnent alors virtuellement le Japon en 8e de finale. Mais ce scénario auquel les Ticos n'osaient même pas rêver ne va pas durer…

Classement

1. Japon (6 pts, +1)

2. Costa Rica (6 pts, -5)

3. Espagne (4 pts, +6)

4. Allemagne (1 pt, -2)

21h28 : Havertz relance l'Allemagne… et soulage l'Espagne

Trois minutes. C'est le temps durant lequel le Costa Rica aura été virtuellement qualifié pour les 8es de finale. Kai Havertz égalise quasiment dans la foulée du but costaricien (73e) et relance l'Allemagne dans cette rencontre. Surtout, il soulage l'Espagne. La réalisation du joueur de Chelsea permet en effet à la Roja de repasser à la deuxième place du classement devant le Costa Rica grâce à une meilleure différence de buts générale.

Classement

1. Japon (6 pts, +1)

2. Espagne (4 pts, +6)

3. Costa Rica (4 pts, -6)

4. Allemagne (2 pts, -1)

21h52 : Olmo manque le cadre, l'Allemagne éliminée

L'Allemagne déroule après l'égalisation d'Havertz. L'ancien joueur du Bayer Leverkusen s'offre un doublé (85e) et Niclas Füllkrug scelle la victoire de la Mannschaft (89e), assurée de finir devant le Costa Rica. Mais les Allemands ont impérativement besoin d'un but de l'Espagne pour accrocher la deuxième place du groupe. Dans ce cas de figure, ils termineraient derrière la Roja et devant le Japon à la différence de buts. Mais les Japonais tiennent bon face aux Espagnols et à Dani Olmo. L'attaquant de Leipzig échoue une première fois devant Shuichi Gonda (90e) avant de manquer le cadre au bout du temps additionnel (90e+7). Le coup de sifflet final intervient quelques secondes plus tard. L'Allemagne, quadruple championne du monde, sort dès le premier tour , comme en 2018. Un coup de tonnerre en guise de point final d'une soirée que personne n'oubliera de sitôt.

Classement

1. Japon (6 pts, +1)

2. Espagne (4 pts, +6)

3. Allemagne (4 pts, +1)

4. Costa Rica (3 pts, -8)

Coupe du monde La fin gâchée d'une génération (presque) dorée IL Y A UNE HEURE