Le Maroc se souviendra de la première qualification de son histoire pour les quarts de finale de la Coupe du monde . Et de cette séance de tirs au but inoubliable. Il y a eu le gâteau, cuisiné de main de maître par Bounou. Le portier marocain, d'abord sauvé par son poteau sur la première tentative de Pablo Sarabia, a ensuite sorti le grand jeu pour détourner coup sur coup les frappes de Carlos Soler, puis de Sergio Busquets.

Et offrir ainsi la balle de qualification à Achraf Hakimi. La cerise sur ce gâteau. Dans une ambiance indescriptible, le latéral parisien a fait preuve d'un sang-froid remarquable. Et de maîtrise technique. D'une subtile panenka, il n'a laissé aucune chance au gardien espagnol Unai Simon sur le tir au but de la victoire des Marocains. Après cet exploit face à l'Espagne , ils affronteront le vainqueur de la rencontre entre le Portugal et la Suisse pour tenter de poursuivre leur fabuleuse épopée au Qatar.