Les tops

Emiliano Martinez, ce héros

C'est Lautaro qui a donné la victoire à l'Argentine. Mais c'est bien grâce à l'autre Martinez, Emiliano, que l'attaquant de l'Inter a pu avoir cette balle de match. Le portier de l'Albiceleste a lancé les siens sur la voie royale dans la séance de tirs au but en repoussant les deux premières tentatives néerlandaises de Virgil van Dijk et Steven Berghuis. Il ne s'était pas spécialement signalé jusque-là. Mais le portier d'Aston Villa a su répondre présent au bon moment pour une équipe qui en avait bien besoin. Même s'il n'est pas le seul héros de la qualification argentine.

Messi, ce génie

Il n'y avait pas deux trajectoires. Il n'y en avait qu'une. Leo Messi l'a trouvée. Le génial Argentin réussit l'impossible depuis si longtemps, mais il a encore trouvé le moyen de le rappeler. Une passe lumineuse qui a traversé une défense néerlandaise pourtant bien regroupée pour répondre à l'appel bien senti de Nahuel Molina sur l'ouverture du score argentine. Le septuple Ballon d'Or, également buteur sur penalty dans le jeu, puis durant la séance des tirs au but, est l'autre héros de la qualification argentine avec Emiliano Martinez. Il a aussi réussi l'un des gestes marquants du tournoi.

Une combinaison de légende

Il fallait vraiment avoir les épaules solides pour tenter ça, à la dernière seconde du temps réglementaire, alors que les Pays-Bas avaient un coup franc idéalement placé pour égaliser. Les Néerlandais ne manquaient pas de frappeur. La combinaison n'en est que plus magique. Teun Koopmeiners a parfaitement joué le coup en faisant mine de frapper avant de glisser un petit ballon à ras de terre pour Wout Weghorst, initialement placé dans le mur. L'avant-centre néerlandais avait évidemment anticipé, et la rapidité de son enchaînement a eu raison de ce qui restait de la défense argentine, et du gardien. Un coup franc de filou qu'on n'oubliera pas de sitôt.

Les flops

Paredes a failli tout gâcher

Sa capacité à jeter de l'huile sur le feu n'est plus à prouver. Mais Leandro Paredes l'a "remarquablement" rappelé face aux Pays-Bas. Il n'est pourtant entré en jeu qu'à la 66e minute. Mais il a trouvé le moyen de mettre le feu aux poudres avec un attentat sur Nathan Aké, avant de dégager violemment le ballon sur le banc néerlandais. L'ancien Parisien a ainsi provoqué une échauffourée qui a considérablement tendu la fin de match… et certainement rallongé le temps additionnel, fixé à 10 minutes. Et les Pays-Bas ont justement égalisé au bout de ce temps additionnel. L'Argentine s'est finalement qualifiée et Paredes a transformé son tir au but. Mais il aurait pu tout gâcher.

Heureusement, les Pays-Bas avaient un banc…

Les titulaires n'ont vraiment pas convaincu du côté des Pays-Bas. Si les Néerlandais ont eu le droit d'y croire jusqu'au bout, c'est bien grâce à leurs remplaçants, en particulier Steven Berghuis passeur décisif sur le premier but néerlandais, Wout Weghorst, auteur d'un doublé, et Teun Koopmeiners, avec son inspiration géniale sur le coup franc de l'égalisation. On n'oublie pas pour autant l'échec absolu des titulaires habituels de Van Gaal, de Virgil van Dijk à Memphis Depay en passant par Denzel Dumfries, Cody Gakpo. Et bien sûr Frenkie de Jong…

Le fantôme de De Jong

Sa Coupe du monde était franchement discrète jusque-là. Pour ne pas dire décevante. Frenkie de Jong était attendu au tournant sur ce match contre l'Argentine. De sa capacité à hausser enfin son niveau de jeu, à régner comme il en est capable sur l'entrejeu néerlandais pour rivaliser avec une opposition plus relevée. Il n'en a rien été. Peu influent, parfois coupable de fautes techniques inhabituelles, le milieu du Barça est passé à côté de l'événement. Et de son tournoi, donc.

