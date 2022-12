Un instant a suffi. Juste le temps de réaliser. L'Argentine venait de battre l'Australie en serrant les dents (2-1). Et de rejoindre les Pays-Bas, vainqueurs un peu plus tôt des Etats-Unis (3-1), en quart de finale. La simple évocation d'un duel entre l'Albiceleste et les Oranje en Coupe du monde a ce fabuleux pouvoir. Celui de bercer les fans de foot dans des images inoubliables. Les plus anciens, ou les fous furieux de la nostalgie, pourraient d'abord évoquer la masterclass de Johann Cruyff en 1974, ou celle de Mario Kempes dans les "papelitos" du Monumental en 1978. Pour ceux qui le sont moins, et tant d'autres, c'est un nom éternellement associé à un moment de pur grâce qui revient invariablement en premier. Argentine - Pays-Bas, c'est Dennis Bergkamp.

On résiste difficilement à la tentation de le prononcer huit fois. Comme Jack van Gelder, au bord de l'étouffement devant l'exploit divin du "Non-Flying Dutchman", celui qui ne volait pas parce qu'il ne supportait pas les voyages en avion. De ce but, il reste aussi un son. Celui du commentateur de la NOS, la télévision nationale néerlandaise qui diffusait ce quart de finale de la Coupe du monde 1998. Il avait pourtant déjà eu l'occasion de s'époumoner avant cette 90e minute. Une affiche Argentine - Pays-Bas a le potentiel pour déchaîner les plus passionnés dès son coup d'envoi. Celui-là n'avait pas échappé à la règle.

Le cadre idéal

Il y avait tout. Une date historique, le 4 juillet. Un cadre frénétique, Marseille. Un Vélodrome inondé de soleil, légèrement balayé par le vent, plein comme un œuf. Le bruit et les couleurs d'un stade bondé par les colonies de supporters les plus bouillants du monde, qu'ils soient oranje ou ciel-et-blanc. L'enceinte idéale pour un bal de prétendants. L'Argentine et les Pays-Bas avaient le potentiel pour aller chercher le trophée. Du talent à tous les étages, un potentiel offensif de feu, une faculté à se sortir des pièges jonchés sur la route du trophée le plus convoité. Ce que les Néerlandais avaient prouvé au tour précédent face à la République fédérale de Yougoslavie (2-1). Comme les Argentins contre l'Angleterre de David Beckham et Michael Owen (2-2, 4-3 tab.).

C'était un sacré match. Des actions dans tous les sens pour une première période ultra-spectaculaire, du poteau de Wim Jonk (5e) à celui d'Ariel Ortega (38e). Et du génie, déjà. La remise délicieuse d'application de Dennis Bergkamp pour le piqué subtil de Partick Kluivert sur l'ouverture du score néerlandaise (12e). Le face-à-face de filou remporté par Claudio Lopez face à Edwin van der Sar sur une ouverture lumineuse de Juan Sebastian Veron pour l'égalisation argentine (17e). Puis une deuxième période différente. Il y a bien eu le poteau, encore lui, qui tremble encore sur un missile de Gabriele Batistuta (63e). Mais surtout la tension, incarnée par les expulsions d'Arthur Numan pour un attentat sur Diego Simeone (75e), et du petit Ariel Ortega pour un coup de tête asséné au géant van der Sar (88e).

Tout est dans le contrôle

Un gâteau aux multiples saveurs. Il était déjà délicieux. Mais que dire de la cerise. Un ange est passé et le temps s'est arrêté à la dernière minute du temps réglementaire. On ne mettra jamais assez l'accent sur la transversale de 60 mètres parfaitement exécutée par Frank de Boer. La suite est imprégnée trop profondément dans les mémoires à l'encre indélébile. Un contrôle en apesanteur de Bergkamp sur la droite de la surface argentine, un petit pont passé au grand Roberto Ayala sur le rebond du ballon, et cette reprise envoûtante de l'extérieur du pied droit dans la lucarne opposée. Puis cette célébration iconique du génie oranje, les mains sur le visage, le dos sur la pelouse, incrédule devant son exploit avant d'être submergé par ses coéquipiers.

"Là, deux options, a raconté Bergkamp pour La première, je le laisse rebondir et je le contrôle au sol. C’est le plus facile, mais je risque de me retrouver au niveau du poteau de corner. La seconde, c’est de sauter et d’essayer de le récupérer en l’air. Tu dois rester aussi calme et immobile que possible, comme si tu te tenais debout sans bouger... mais en l’air, et en contrôlant le ballon." Il y a eu plusieurs gestes, chacun a atteint la perfection absolue. On aurait peut-être oublié le contrôle si le tir n'était pas allé au fond. Alors ce contrôle est passé à la postérité. Parce qu'il permet tout le reste, du dribble sur Ayala à cette demi-volée d'anthologie., a raconté Bergkamp pour So Foot ."

Le rêve de tout un peuple

Bergkamp était un génie. Avec lui, l'impossible devenait facile. Il avait cette capacité unique prouvée à maintes reprises, de ses débuts à l'Ajax à l'apogée de sa carrière à Arsenal. Il a signé d'autres gestes divins qui continueront de traverser les époques. Mais celui-là, en particulier, n'a pas fini d'inspirer les générations passées, présentes et futures. "Nous avons grandi avec, même si je n'ai pas vu ce match en direct, a expliqué le défenseur Nathan Aké, âgé de trois ans à l'époque. Cela est également dû au commentaire fantastique du journaliste néerlandais (Jack van Gelder, NDLR). Cela rend un tel objectif encore plus mémorable. Nous voulons aussi créer de si beaux souvenirs ici."

C'est bien ça, la preuve ultime de cette divinité absolue. Que 24 ans plus tard, chaque acteur présent vendredi dans l'écrin magique de Lusail rêve de marquer les esprits comme Bergkamp l'a fait en ce 4 juillet 1998. Il y a des prétendants. Dans le camp néerlandais, avec Memphis Depay, l'homme qui monte en puissance dans la ligne d'attaque des Pays-Bas, ou Cody Gakpo, celui qui l'a sublimée dans la phase de poules. Ou dans le camp argentin de Leo Messi. Le génie, c'est son domaine. Mais ce rêve, c'est d'abord celui d'un peuple, les amoureux de foot de cette planète. Celui de voir un homme les transporter dans un autre monde, l'espace d'un instant de pure grâce. Comme ce Hollandais qui ne volait pas, en ce jour marquée d'une pierre blanche où il a tutoyé les anges.

