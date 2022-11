Le sélectionneur de la Serbie Dragan Stojkovic a exprimé lundi l'espoir que ses deux buteurs vedettes Aleksandar Mitrovic et Dusan Vlahovic, actuellement blessés, puissent prendre part au Mondial 2022 au Qatar qui débute le 20 novembre. "Je croix qu'ils seront prêts (pour le Mondial) et on oeuvre dans ce sens", a déclaré Dragan Stojkovic lors d'une conférence de presse avant le départ de l'équipe nationale pour le Qatar.

Dragan Stojkovic n'a pas été en mesure de préciser si les deux joueurs pourraient faire partie de l'équipe pour le match que la Serbie disputera contre le Brésil le 24 novembre dans le cadre du Groupe G. "J'espère que tout ira bien et si cela n'est pas le cas, nous trouverons des solutions, c'est pour cela que je suis là, a-t-il déclaré. Aucun entraineur n'aime voir ses joueurs ne pas jouer. De toute évidence, ils sont hors de leurs équipes depuis un moment."

"Nous partons au Qatar prêts et calmes pour y montrer que la Serbie a de la qualité et qu'elle peut jouer comme elle le souhaite", a-t-il rappelé. Le premier objectif sera de faire en sorte de passer le groupe. La Serbie évoluera aux côtés du Brésil, du Cameroun et de la Suisse dans le groupe B.

