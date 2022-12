Coupe du monde

Imaginez qu'il y ait 0-0 dans les deux rencontres, avait répondu le sélectionneur de la Roja. Et à la 95e, le Japon marque et le Costa Rica ouvre le score face à l'Allemagne. Nous sommes alors dehors. Nous ne pouvons pas faire ces calculs d'apothicaire. Le sport de haut niveau ne se base pas sur des spéculations. Et dans le football, il n'y a pas d'équipe facile à battre." L'idée avait déjà traversé la conférence de presse, à la veille du match. La question avait donc été clairement posée à Luis Enrique : l'Espagne s'imaginait-elle perdre son match face au Japon , afin de se contenter de la deuxième place de son groupe ? ", avait répondu le sélectionneur de la Roja.."

24 heures plus tard , l'Espagne s'est inclinée face au Japon, après avoir ouvert le score et encaissé deux buts en trois minutes au retour des vestiaires. Son large succès inaugural face au Costa Rica (7-0) lui a permis de se prémunir d'une grosse déconvenue. Et ce vendredi matin, une partie de la presse locale tirait du positif de cette déroute.

Allemagne éjectée, Brésil évité

D'abord parce qu'elle éjecte l'Allemagne, ce qui n'est jamais une mauvaise nouvelle pour les autres cadors de la compétition. Ensuite parce qu'elle permet d'affronter en huitièmes le Maroc, inexpérimenté à ce niveau , plutôt que la Croatie, vice-championne du monde en titre. Enfin parce qu'elle place la Roja dans une partie de tableau où ne devrait pas figurer - sauf grosse surprise vendredi soir - le Brésil, grand favori au titre. Voilà pour la théorie.

En pratique, difficile d'imaginer l'Espagne s'être résolue à perdre face au Japon. Le risque était énorme, puisque cette conjoncture plaçait le destin de la Roja entre les pieds des Costariciens, qui ont bien failli tirer dedans. En prenant l'avantage face à la Mannschaft à la 70e minute, le petit pays d'Amérique centrale a, virtuellement et jusqu'à l'égalisation allemande, éliminé les coéquipiers de Sergio Busquets. "Nous avons bien vu qu'à un moment, nous étions en danger, a confié Pau Torres après le match. Sur le tableau d'affichage, il était écrit que le Costa Rica était en train de battre l'Allemagne."

J'aurais fait une crise cardiaque

Pedri ou encore César Azpilicueta ont eux aussi pris conscience du danger en levant les yeux vers l'écran géant du stade Khalifa International. "Nous avons été virtuellement éliminés ? Je ne le savais pas parce que j'étais concentré sur notre jeu, a lui assuré Luis Enrique. Si je l'avais découvert, j'aurais fait une crise cardiaque." Lui est bien placé pour savoir que les potentiels avantages d'une défaite ne suffisent pas à en compenser les inconvénients. L'Espagne avait débuté pied au plancher et envoyé un message à toutes les autres grandes nations. Elle a désormais révélé ses failles au grand jour.

Et après tout, défier le Maroc et son potentiel offensif n'est pas forcément un cadeau non plus. "Le Maroc a fini premier au mérite dans un groupe où figuraient la Croatie et la Belgique, a souligné Azpilicueta au micro de beIN SPORTS. C'est une sélection qui a montré sa qualité. Ce sera un match difficile." Et en cas de qualification, la Roja pourrait par la suite retrouver le Portugal puis, potentiellement, la France. De la théorie, encore. Et la folle soirée de jeudi a démontré qu'il était préférable de ne pas trop s'y attarder.

