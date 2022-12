Il le savait en entrant dans la salle de conférence de presse et il n'a pas été déçu. Kyle Walker a été littéralement bombardé de questions, ce mercredi, sur le duel qui l'attend dans trois jours face à Kylian Mbappé lors du quart de finale de Coupe du monde entre l'Angleterre et la France. Un match dans le match en quelque sorte qui passionne les observateurs, tant le défenseur de Manchester City semble peut-être le mieux armé (surtout en vitesse) dans cette compétition pour résister à l'attaquant tricolore. Visiblement confiant, l'intéressé ne s'est pas défilé tout en reconnaissant l'ampleur du défi qui l'attend.

"C'est un grand joueur en grande forme, donc ça ne va pas être facile. Mais en tant que professionnel, vous voulez jouer contre les meilleurs du monde et il en fait partie. Evidemment que je comprends que ce duel focalise l'attention. Et je comprends ce que je dois faire pour l'arrêter. C'est plus facile à dire qu'à faire mais je ne me sous-estime pas. J'ai affronté quelques-uns des meilleurs joueurs du monde, mais je dois aborder ce quart en me disant que c'est un match comme un autre. Il faut respecter Mbappé, mais pas trop", a-t-il ainsi asséné.

Walker l'assure donc, il ne tremble pas. Il a même hâte d'en découdre. Et pour cause, samedi, le latéral droit anglais ne partira pas dans l'inconnu, comme c'était notamment le cas pour le vis-à-vis polonais de Mbappé en huitième de finale. Lors des joutes récentes en Ligue des champions entre Manchester City et le PSG, il a déjà croisé le phénomène et l'a plutôt bien muselé, notamment il y a tout juste un an en phase de poules à l'Etihad Stadium (victoire 2-1 des Citizens).

"Bien sûr que le fait d'avoir joué contre lui déjà quelques fois va m'aider. La dernière fois en Ligue des champions, je lui ai mené la vie dure. Je sais que c'est un cador mais nous ne jouons pas au tennis. Ce n'est pas un sport individuel, mais un jeu d'équipe. Ce sera une partie difficile mais une équipe, ce n'est pas juste une personne. Je ne vais pas lui dérouler le tapis rouge et lui dire de marquer. C'est un Coupe du monde : ça passe ou ça casse. Je ne vais pas rentrer à la maison", a-t-il encore insisté.

Reste que le système utilisé lors de ce quart de finale par Gareth Southgate en dira long sur la peur inspirée par l'attaquant des Bleus. Walker pourrait ainsi évoluer dans une défense centrale à trois, sur le côté droit, couvrant Keiran Trippier qui ferait office de piston droit, histoire de prendre Mbappé à deux. "Je ne pense pas que ça change beaucoup, a toutefois nuancé Walker. Que ce soit à Manchester City ou avec l'équipe d'Angleterre, je ne me projette plus autant vers l'avant que ce que je faisais à Tottenham. Il s'agit avant tout de bien lire le jeu et de s'adapter. Je fais ce que le manager demande."

Droit dans ses bottes et sans langue de bois, Walker a toutefois fini par s'agacer après une énième question sur le prodige des Bleus. Histoire de remettre les pendules à l'heure, il a enfin rappelé que le danger pouvait venir d'ailleurs.

"Quand nous avons joué le PSG en Ligue des champions, on ne pensait pas seulement à Mbappé et ce sera pareil samedi. C'est un atout dans leur arsenal - et un très bon - mais on ne peut pas sous-estimer leurs autres joueurs. Nous savons que c'est un grand joueur et c'est pour cela que toutes les questions se concentrent sur lui. Mais n'oublions pas Olivier Giroud qui a marqué beaucoup de buts, Ousmane Dembélé et Antoine Griezmann. Toutes les questions ne devraient pas être sur Mbappé, à mon avis. Oui, je suis conscient que c'est un super footballeur, mais il y en a d'autres aussi."

