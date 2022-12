5

Comme le nombre de buts de Kylian Mbappé dans ce Mondial. C'est simple, ce dimanche, le Français est passé meilleur buteur de cette Coupe du monde avant les 8es de finale restants. Ajoutez-y deux passes décisives et vous comprendrez à quel point le Parisien est en mission au Qatar.

9

Comme son nombre de buts en Coupe du monde. En deux éditions et onze matches. De quoi égaler, par exemple, le total en carrière de Lionel Messi et dépasser celui de Cristiano Ronaldo (8), son idole de jeunesse. Le Parisien est d'ores et déjà le deuxième meilleur des Bleus de l'histoire de la Coupe du monde. Il a désormais Just Fontaine dans le viseur (13 buts).

Kylian Mbappé célèbre face à la Pologne Crédit: Getty Images

6

Au passage, Mbappé a dépassé le nombre de buts en matches à élimination directe de Zinédine Zidane. Le numéro 10 mythique des Bleus avait marqué 5 buts à partir des 8es de finale de Coupe du monde en carrière (2 en finale en 1998, 1 en 8e, 1 en demie et 1 en finale en 2006). Le gamin de Bondy est donc déjà le Français avec le meilleur bilan statistique dans ces matches couperets.

24

C'est le premier joueur à atteindre un tel total de buts en Coupe du monde avant ses 24 ans. Juste devant un certain Pelé…

Kylian Mbappe Crédit: Eurosport

33

Comme son nombre de buts en sélection. Le tout en 63 capes. Mbappé est le septième meilleur buteur de l'histoire des Bleus, juste derrière David Trezeguet (34 buts).

0,52 but/match

Comme sa moyenne de but en sélection. Pour autant, sur ce point particulier, il a encore beaucoup de monde devant lui avec un ratio supérieur. Dont un certain Just Fontaine, qui trône au sommet avec une moyenne ahurissante de 1,43 but/match (30 buts en 21 sélections).

