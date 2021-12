Quelques jours après que la Fifa a essayé, via une réunion en visioconférence, de convaincre les fédérations du monde entier du bien-fondé de son idée de coupe du monde biennale , Gianni Infantino, le président de l’instance, peut être sûr d’une chose : il ne pourra pas compter sur les soutiens de Kylian Mbappé et Robert Lewandowski.

Ad

Les deux attaquants, respectivement sous contrat avec le Paris-Saint-Germain et le Bayern Munich, ont été interrogés à ce sujet lors des Globe Soccer Awards, une remise annuelle de trophées organisée par l’Association européenne des clubs. Lors de cette 12e édition, qui se tient à Dubaï, le Polonais, nommé meilleur joueur de l’année au cours de cette cérémonie l’an passé, et le Français, concurrent du meilleur buteur bavarois pour cette distinction, ont fait part de leur désaccord avec le successeur de Sepp Blatter.

Transferts Mbappé, Pogba, Dybala : "Le marché des gros joueurs est devenu un marché de joueurs libres" 15/12/2021 À 13:31

La Coupe du monde tous les deux ans ? "On passe du caviar au Big Mac"

"Je ne suis pas un fan de cette idée, a clairement affirmé le deuxième du classement du Ballon d’Or 2021. On a déjà tant de matches à disputer tous les ans, tant de semaines difficiles, pas seulement celles de match, on a aussi beaucoup de semaines de préparation, que ce soit pour la saison ou pour des gros tournois… Si on veut proposer quelque chose d’un peu différent, qui casse la routine, il faut aussi faire des pauses", a-t-il expliqué, appelant à privilégier le spectacle. "Si on met en place une coupe du monde tous les 2 ans, la période pendant laquelle les footballeurs pourront jouer à un haut niveau va diminuer. C’est impossible d’un point de vue physique et psychologique. Si vous voulez durer dans le football, il faut des plages de repos".

Si on joue tous les deux ans, la Coupe du monde deviendra un événement banal

Une ligne sur laquelle l’a rejoint l’ancien Monégasque de 23 ans. S’il a, plein d’humilité, tenu à rappeler en préambule de son propos qu’il n’est "personne pour dire si c’est une bonne ou une mauvaise idée", il a tout de même fait part de ses divergences d’avis avec Infantino : "Mon opinion, c’est que la Coupe du monde est un évenement spécial car il ne prend place que tous les 4 ans. Si on veut garder cette touche spéciale qu’elle apporte, il faut la conserver comme ça. Vous voyez comment tout le monde parle de cette compétition, comment moi j’en parle… Si on la joue tous les deux ans, ça deviendra un événement banal. La Coupe du monde, c’est quelque chose de tout sauf normal".

Celui qui mène actuellement la danse en Ligue 1 avec le PSG a lui aussi tenu à défendre l’intégrité physique des footballeurs : "Je suis d’accord avec Robert, on joue déjà 60 matches par an, il y a déjà tant de compétitions… Nous sommes heureux de jouer, mais quand c’est trop, c’est trop. On doit garder du temps pour se reposer et se relaxer. Si les gens veulent des matches de qualité, de l’émotion, ce qui fait la beauté du football, on doit respecter la santé des joueurs". Autant dire que l'idée de la FIFA est encore loin d’avoir fait l’unanimité.

Mbappé annoncé au Real dès janvier : pourquoi c’est impensable

Ligue 1 Un duo plutôt qu'un trio : Le PSG doit-il sacrifier Neymar ? 10/12/2021 À 16:58