Quand vous demandez à Didier Deschamps ce qu'il pense de Kylian Mbappé, la réponse n'est pas invariable. Mais pas loin. Dimanche, encore, il a démarré sa réponse par son fameux "Kylian, c'est Kylian…" On voit bien où le patron des Bleus veut en venir et ce qu'il veut dire. Pourtant, Kylian, ce n'est plus complètement Kylian. Du moins depuis 2018. Voire depuis 2021. Parce que l'attaquant du Paris Saint-Germain a bien grandi et, avec la croissance, changé, également.

Ad

S'il mène les siens sur le terrain, il ne cantonne pas son influence à son côté gauche et celle-ci ne se quantifie pas seulement à son nombre de buts inscrits, même s'il en a déjà une pelletée au compteur. Dimanche, alors qu'il s'était imposé un "silenzio stampa" depuis le début de la compétition, il a retrouvé la parole. Élu joueur du match pour la troisième fois depuis le début du Mondial, l'attaquant des Bleus avait jusqu'ici refusé d'aller s'exprimer. La FIFA a sévi. Il a donc promis de payer les amendes. Et finalement parlé en conférence de presse d'après-match.

Coupe du monde Pas d'entraînement collectif pour Mbappé à 4 jours de France-Angleterre IL Y A 7 HEURES

"Aux journalistes qui sont là, ce n'était rien de personnel, je n'ai rien contre les journalistes. C'est juste que j'ai toujours ce besoin de me concentrer sur la compétition, s'est-il justifié. Quand je veux me concentrer sur quelque chose, j'ai besoin de le faire à 100%, ne pas perdre d'énergie ailleurs. (…) Cette Coupe du monde est une obsession. C'est la compétition de mes rêves, j'ai la chance de la jouer, j'ai bâti ma saison sur cette compétition, que ce soit physiquement ou mentalement."

Le plus gros danger pour les Bleus ? "Walker, la kryptonite Mbappé"

"En 2018, ce n'était pas le même joueur ni la même personnalité qu’aujourd’hui, décrypte Antoine Griezmann, qui l'a vu pousser à ses côtés. On le voit beaucoup plus dans le groupe, avec sa joie de vivre. Il est important pour nous. Chacun de ses gestes est scruté par les journalistes, par les fans et ses coéquipiers. Il est irréprochable." Sur les pelouses du Golfe, ça se voit comme le nez au milieu du visage. L'attaquant du Paris Saint-Germain fait la pluie et le beau temps sur le jeu des Bleus. Une statistique, une seule : 5 buts après quatre matches. Et un titre de meilleur buteur de la Coupe du monde qui lui tend déjà les bras. Mais il n'y a pas que ça. Surtout pas que ça. Le Kylian de 2018 a bien grandi, celui de 2021 a bien changé. Et ça change tout, justement.décrypte Antoine Griezmann, qui l'a vu pousser à ses côtés.

Il fait partie des cadres

La nature n'aime pas le vide et, sans le solaire Paul Pogba notamment, les Bleus ont perdu un leader avant de s'envoler vers le Mondial. Kylian Mbappé ne marche pas dans les pas de "la Pioche" car il n'a pas la même personnalité que lui, ou que les autres leaders de l'équipe de France. Moins vocal, plus clivant, plus cassant parfois, l'attaquant du Paris Saint-Germain contrebalance néanmoins son exigence personnelle et pour les autres par une proximité accrue avec ses partenaires. Et ça change beaucoup de choses par rapport à l'Euro, où il s'était perdu dans une quête personnelle et, finalement, inassouvie. Pour le malheur de l'équipe de France. Et le sien.

Pourquoi l'absence de Kanté est plus préjudiciable que celle de Benzema

"Kylian a énormément évolué, abonde Raphaël Varane. Il a démarré très fort très tôt, il continue sur sa lancée et garde la tête sur les épaules. Il sait où il veut aller." Et avec qui. Les petits nouveaux du groupe, qui n'étaient pas au Championnat d'Europe, approuvent la méthode en tout cas. "Sur le terrain, il est exceptionnel et, évidemment, il fait partie des cadres, reconnaît sans mal Mattéo Guendouzi. Il prend beaucoup de responsabilités sur le terrain mais, en dehors, il reste très simple." Marcus Thuram, lui, n'est pas plus étonné que ça. "La première fois que j'ai vu Kylian, c'était à l'INF Clairefontaine. C'était un 'première année' alors que j'étais en deuxième. Déjà, à l'époque, on savait qu'il avait quelque chose de spécial. Depuis, il ne cesse de m'épater. Mais ce que j'adore avec lui, c'est qu'il n'a pas changé, c'est toujours la même personne qui adore le foot. C'est un bonheur de l'avoir dans l'équipe."

On le voit toute l'année au PSG, surtout depuis sa prolongation, on l'a vu aussi lors de la fronde de la refonte de la convention des droits d'images chez les Bleus qu'il a menée, Mbappé a les épaules et aucun souci avec la pression. Bien au contraire, le gamin de Bondy la recherche et en redemande toujours et encore. Si bien que si Didier Deschamps assurait avant l'ouverture face à l'Australie que son numéro 10 avait "gagné en maturité" mais n'avait "pas plus de responsabilité en interne", son envergure grandissante est palpable. Et, du feu follet capable de faire exploser la défense argentine sur des coups d'éclats, il est devenu le fer de lance ultime des Bleus. Sur le terrain. Et de plus en plus à côté. "Kylian, c'est Kylian", comme dit DD. Oui, mais c'est un peu plus que ça, désormais.

Coupe du monde Renversant : l’improbable reprise de Mbappé à l’entraînement 02/12/2022 À 23:36