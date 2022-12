Coupe du monde

Le jeu : l'Argentine s'est adaptée à la Croatie

On ne pourra pas reprocher à Lionel Scaloni de ne pas préparer ses rencontres. Pour la troisième fois dans ce Mondial, le coach argentin a changé son système en passant en 4-4-2 avec notamment Leandro Paredes au milieu de terrain. Résultat : là où la Croatie avait régné dans cette zone cruciale face au Brésil, elle s'est retrouvée asphyxiée face à l'Albiceleste. Pour le reste, ce ne fut pas un sommet de jeu , malgré les éclaircies de Modric et Messi. Mais la troupe de Scaloni a eu le mérite d'avoir une solidité défensive que les Croates ont perdu au pire des moments. Mais là où se joue le match, c'est peut-être sur la présence d'un joueur en particulier.

Les joueurs : Messi toujours plus en mission

Il y avait son but face à Getafe, son piqué sur Manuel Almunia, sa tête contre Manchester United et tant d'autres. Mais, ce mardi, Lionel Messi a ajouté une nouvelle image marquante à sa collection pléthorique. Son but sur penalty pour ouvrir le score est éclipsé par ce numéro à la 69e minute, face à l'un des meilleurs défenseurs de ce Mondial : une course de plus de 40 mètres avec des changements d'appui incessants et une passe décisive lumineuse pour Julian Alvarez. En mission et divinement bon.

L'autre grand bonhomme s'appelle Julian Alvarez, auteur d'un doublé et d'un match plus que complet. A 22 ans, il est le lieutenant parfait de la Pulga. Côté croate, en revanche, ce fut la soupe à la grimace derrière. Entre le mauvais alignement de Dejan Lovren, les matches catastrophiques de Sosa et Juranovic et le penalty concédé par Livakovic, la défense a sombré. Quant à Gvardiol, il se souviendra à jamais de ses retrouvailles avec Messi…

Le facteur X : Le penalty argentin

Il a suffi d'un mauvais alignement de Lovren pour offrir la première vraie situation de ce match. Lancé face à Livakovic, Alvarez a tenté un petit ballon piqué pour tromper le gardien croate. Son geste, trop timide, fut inefficace, le ballon étant stoppé par Lovren. Mais le jeune attaquant a percuté le portier croate après sa reprise. Le choc est rude mais le ballon était déjà ailleurs. Daniel Orsato siffle malgré tout le penalty. Et lance l'Albiceleste vers son récital.

Julián Àlvarez avant le contact sur Livakovic Crédit: Getty Images

Les stats : 25, 11 et 2

Sacrée soirée pour Messi. En démarrant le match, la Pulga a égalé le record de Löthar Matthaus de match disputés en Coupe du monde . Pour fêter ça, il a marqué son 11e but, dépassant le total de Batistuta dans la compétition (11) et s'est rapproché du total de Pelé. Et, en bonus, le voilà qualifié pour sa 2e finale de Coupe du monde.

Le tweet : il y retourne

La photo qui rend triste

Si le Mondial garde une légende, il en perd une autre. Défait en demi-finale, Luka Modric quitte la plus belle des scènes.

Luka Modric en pleurs après l'élimination face à l'Argentine Crédit: Getty Images

La décla : Lionel Messi (Argentine) sur la difficulté de l'Argentine après la défaite inaugurale

Ce que nous avons fait était difficile, car chaque match était une finale. On a joué cinq finales, on en a gagné cinq. Espérons que ce soit le cas de la prochaine...

La question : Est-ce leur destin ?

C'est tellement gros que c'est finalement beau. En annonçant que cette édition au Qatar serait sa dernière Coupe du monde, Lionel Messi avait mis une pression démesurée sur les siens. Sa dernière danse serait donc sa dernière chance. Cette Albiceleste a failli être engloutie par le poids inhérent à une telle mission. Et puis, la bascule mexicaine a changé le visage de cette équipe.

Depuis, elle n'a cessé d'être miraculée, jusqu'à cette demi-finale finalement immaculée. Lionel Messi n'y est pas pour rien, bien sûr. Mais les choix de Scaloni ont aussi changé le visage de cette équipe. Le Mondial argentin a seulement démarré lorsque Fernandez et Alvarez sont devenus des pièces incontournables. Il s'est aussi bonifié par les intuitions tactiques du sélectionneur argentin, apte à adapter son système en fonction des défis proposés.

C'est tellement gros que c'est finalement beau. Le rêve de Lionel Messi est encore vivace. Plus que jamais même. Les signaux positifs se multiplient autour de cette Albiceleste. Son destin, quoiqu'il arrive, se jouera à Lusail. Contre la France ou le Maroc. Mais surtout avec l'éternité face à eux, face à lui. L'ultime défi. Peut-être le plus dur de toute sa carrière.

La maradonisation de Messi : "C'est un leader sanguin, comme les aime l'Argentine"

