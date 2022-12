C'est un petit refrain qui monte. Une manière de se détourner parfois de ses propres limites mais aussi de mettre le doigt sur un sujet brûlant : l'arbitrage de l'Argentine dans cette Coupe du monde 2022. Après leur sortie de route en quarts face au Maroc, Pepe et Bruno Fernandes s'étaient plaints d'être arbitrés par un Argentin avant de sous-entendre que tout était mis en œuvre pour aider Lionel Messi et son Albiceleste dans sa quête d'éternité.

Mardi, le refrain fut repris par les Croates , floués selon eux par l'absence de corner sur une frappe de Perisic et étonnés par la décision de siffler penalty sur Julian Alvarez sur l'action qui suit. Factuellement, il convient de rappeler qu'aucun pays n'a obtenu plus de penalties que l'Argentine sur ce Mondial (4).

Alors, on a tenté de vérifier la cohérence de ces coups de sifflet avec deux anciens arbitres professionnels : Philippe Malige et Bruno Derrien, désormais consultant pour New World Sport. "En introduction, sans faire preuve de corporatisme, je peux vous dire qu'il n'y a rien qui me choque, nous explique d'abord Philippe Malige, arbitre en L1 et L2 entre 2000 et 2012. Si l'idée qui domine, c'est de dire qu'il y a un penalty imaginaire qui a été sifflé, autant vous dire que je n'en vois aucun".

1) Le penalty face à l'Arabie Saoudite

La situation : Premier match de l'Argentine dans ce Mondial et premier penalty. Sur un corner botté par Messi, Leandro Paredes tombe dans la surface après un accrochage avec Saud Abdullah Salem Abdulhamid (6e). Dans un premier temps, l'arbitre principal ne siffle rien avant d'être alerté par le VAR. Après consultation des images, Slavko Vincic siffle un penalty.

L'avis de Philippe Malige : "Il y a faute. Leandro Paredes est ceinturé et retenu dans la surface par un défenseur. Dans ce genre de situations, il y a tellement de duels que l'arbitre peut passer au travers. Mais quand le VAR lui propose les images, il n'a pas hésité".

L'avis de Bruno Derrien : "Bon bah là, il y a faute, c'est indéniable sur le tirage de maillot"

2) Le penalty face à la Pologne

La situation : Troisième match des Argentins dans ce Mondial, décisif pour la qualification et la première place du groupe C. 36e minute : alors que le score est encore nul et vierge, Marcos Acuna centre en direction de Lionel Messi au deuxième poteau. Le capitaine argentin touche le ballon de la tête mais sa reprise s'envole au-dessus du but polonais. Dans le prolongement, Wojciech Szczesny, en retard sur sa sortie, touche le visage de Messi avec sa main. : Troisième match des Argentins dans ce Mondial, décisif pour la qualification et la première place du groupe C. 36e minute : alors que le score est encore nul et vierge, Marcos Acuna centre en direction de Lionel Messi au deuxième poteau. Le capitaine argentin touche le ballon de la tête mais sa reprise s'envole au-dessus du but polonais. Dans le prolongement, Wojciech Szczesny, en retard sur sa sortie, touche le visage de Messi avec sa main. Après consultation du VAR , Danny Makkelie accorde un penalty à l'Argentine, finalement brillamment arrêté par le portier polonais.

L'avis de Philippe Malige : "Pour moi, le gardien ne touche à aucun moment le ballon et percute le visage de Lionel Messi. Que la tête de Messi soit ratée n'entre pas en compte… Le gardien se troue dans sa sortie et lui touche le visage. La réflexion se fait sur la faute, pas sur la tête de Messi. Quand on dit 'c'est sévère', c'est qu'on peut considérer que ça pourrait ne pas se siffler. Là, la faute est avérée".

L'avis de Bruno Derrien : "Pour moi, ce penalty est extrêmement sévère. Il n'y aucune volonté de blesser Messi. C'est une maladresse mais, pour moi, il y a débat".

La sortie de Szczęsny sur Messi, amenant le penalty face à la Pologne Crédit: Getty Images

3) Le penalty face aux Pays-Bas

La situation : Quart de finale au couteau face aux Pays-Bas. 70e minute : l'Argentine mène au score (1-0) et Acuna s'invite dans la surface néerlandaise. Après un crochet sur Denzel Dumfries, le latéral argentin s'écroule. Penalty pour l'Albiceleste, transformé par Messi.

L'avis de Philippe Malige : "Là, le seul piège possible, c'est sur l'emplacement mais ils sont bien à l'intérieur de la surface. Le défenseur est pris à contrepied et fait un balayage sur Acuna. Pas de discussion".

L'avis de Bruno Derrien : "Là aussi, penalty évident. La seule question, c'est de savoir si c'est dans la surface mais c'est le cas. Même si c'est sur la ligne, c'est considéré comme la surface de réparation".

Denzel Dumfries et Marcos Acuna juste avant leur contact dans la surface néerlandaise Crédit: Getty Images

4) Le penalty face à la Croatie

La situation : Demi-finale face à une Croatie qui a bâti son plan sur sa solidité défensive. 31e minute : après une frappe piquée de Perisic qui passe au-dessus, les Croates réclament un corner. Daniele Orsato accorde un six mètres aux Argentins. Sur l'action qui suit, Enzo Fernandez lance Julian Alvarez dans la profondeur. L'avant-centre argentin se présente face à Dominic Livakovic, tente une reprise qui contourne le gardien croate mais que Lovren finit par dégager. Dans le prolongement, Alvarez heurte la jambe d'appui du portier adverse, sorti à sa rencontre mais en retard sur l'affaire. Penalty sifflé, Messi transforme et l'Argentine se facilite la tâche pour atteindre la finale.

L'avis de Philippe Malige : "C'est un face-à-face avec le gardien, Alvarez pousse le ballon avec, peut-être l'idée de le récupérer derrière, et le gardien le percute et l'empêche d'aller plus loin. Pour moi, l'arbitre a estimé que le gardien a essayé de disputer le ballon, d'où la sanction d'un carton jaune". Et sur le corner refusé aux Croates ? : "Le VAR n'est pas compétent sur ces actions-là". Pour rappel, l'assistance vidéo ne peut intervenir que sur les buts, les penalties, les cartons rouges directs ou pour vérifier l'identité d'un joueur sanctionné.

L'avis de Bruno Derrien : "En direct, on a le sentiment que le gardien percute l'attaquant. Au ralenti, on se rend compte qu'il ne peut pas vraiment faire autrement. C'est moins flagrant sur le ralenti mais le fait qu'il mette un carton jaune prouve qu'il estime que le gardien est en retard. Il y a encore quelques années, avec la double peine, le gardien aurait dû prendre un carton rouge car il annihile une occasion nette".

