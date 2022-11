Les prévisions météorologiques n'avaient pas prévu pareille excitation. Mardi, aux abords du stade de Lusail, il y eut deux phénomènes naturels imprévus par les capteurs footballistiques : une tornade suivie d'un tremblement de terre. Renversée par la furie de l'Arabie saoudite, l'Argentine a été victime de la première sensation de cette Coupe du monde au Qatar (1-2). Si la tornade fut initiée par des faucons verts au Qatar, le tremblement de terre s'est ressenti jusqu'en Amérique latine…

Cette défaite inaugurale n'était pas une option réaliste à écouter tous les acteurs de ce match. Surfant sur une série de matches sans défaite historique (36) mais surtout sur une confiance accumulée très importante, la troupe de Lionel Messi devait plier ce match sans histoire. Alors, forcément, après coup, c'est un Lionel Scaloni presque sonné qui s'est présenté en conférence de presse. "C'est difficile d'analyser ce match puisqu'en 4 ou 5 minutes, ils ont marqué deux fois, a soufflé le sélectionneur argentin en conférence de presse. Je crois que c'étaient leurs seules frappes au but".

Hors-jeu puis carrément hors du coup

L'analyse, pourtant, il l'avait faite avant ce match. Hervé Renard avait un plan de génie qui a failli voler en éclat lors d'un premier acte où l'alignement défensif des Saoudiens a presque offert des buts sur un plateau à l'Argentine. Déjà devant grâce au penalty de Messi, les Argentins ont marqué à trois reprises… avant de se faire reprendre par la patrouille du hors-jeu semi-automatique.

"On savait comment jouer contre l'Arabie saoudite, on savait qu'ils allaient défendre avec une ligne haute. Les hors-jeux ont été sifflés à quelques millimètres…", a encore regretté Scaloni. "En première période, on doit marquer plus qu'un but", confirmait encore Lautaro Martinez, auteur d'un doublé annulé.

A la mi-temps, dans le vestiaire, on se disait que c'était un match bizarre, qu'un but pouvait tout changer", a ainsi révélé Scaloni après coup. Ils ne croyaient pas si bien dire. Remontés comme des coucous, les faucons saoudiens, Trois pions effacés et un seul petit but d'avance à la mi-temps. "", a ainsi révélé Scaloni après coup. Ils ne croyaient pas si bien dire. Remontés comme des coucous, les faucons saoudiens, secoués par Hervé Renard à la mi-temps , ont enclenché une furia qui a laissé l'Albiceleste sans solution.

Ils égalisent et sur l'action suivante, ils mettent le but du 2-1…"', résumait encore Scaloni. La panique s'est emparée de l'équipe argentine quand les Saoudiens sont revenus à hauteur dès le retour du vestiaire (1-1, 48e). La suite fut encore plus surréaliste avec ce second but, issu d'une perte de balle transformée en balle de match par la vista de Salem Al-Dawsari (1-2, 53e). ""', résumait encore Scaloni.

De Doha, la troupe argentine fut transportée à Moscou : cette Albiceleste 2018 ressemblait tout d'un coup furieusement à celle, sans queue ni tête, de Jorge Sampaoli. Manque de personnalité, leaders effacés (Di Maria, Paredes ou Rodrigo de Paul) et atermoiements défensifs : l'Argentine est retombée dans ses travers. "On a perdu le match sur nos erreurs, surtout en seconde période. Ce sont ces détails qui font la différence, on se doit de corriger ces erreurs", enrageait d'ailleurs Lautaro Martinez au coup de sifflet final.

Déjà dans le rouge pour la qualification

Dans le vestiaire argentin, c'était forcément la tête des mauvais jours. "Les joueurs sont comme tout le monde, touchés, a encore expliqué Scaloni. Mais, sur la fin, ils parlaient déjà de la suite pour inverser les choses". "C'est un coup très dur, une défaite qui fait mal", a confirmé Lionel Messi en zone mixte. La suite, justement, c'est déjà le sujet des articles d'une presse argentine catastrophée ce mardi. Car si l'Albiceleste a raté son entrée en lice, elle l'a fait contre l'adversaire supposément le plus faible du groupe.

Pour espérer voir les 8es et éviter une dernière danse express à Messi, les Argentins devront faire le plein contre le Mexique (samedi, 20h) puis contre la Pologne (mercredi 30, 20h). Pas une mince affaire. "Nous n'avons pas d'autres options que de nous relever et continuer. Aujourd'hui, c'est un jour triste mais il faut relever la tête et continuer", a conclu Scaloni. En espérant que la météo soit un peu plus clémente, cette fois-ci…

