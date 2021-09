"possibilité" d'organiser un Mondial tous les deux ans "réserves" et de son inquiétude, dans une correspondance Le projet d'une Coupe du monde bisannuelle est revenu sur la table. Arsène Wenger, directeur du développement du football mondial à la FIFA, a de nouveau évoqué lad'organiser un Mondial tous les deux ans dans une interview donnée à L'Equipe vendredi. Cela ne plaît pas à tout le monde, y compris à l'UEFA : l'instance européenne a fait part de seset de son inquiétude, dans une correspondance consultée par Associated Press

"Des réserves sérieuses sur les plans de la FIFA"

L'agence de presse américaine relaie ainsi les "graves inquiétudes" d'Aleksander Ceferin, président de la FIFA. Celui-ci, répondant à une lettre d'une association de supporters européenne, a qualifié de "valide et importante" l'appréhension autour du projet. "L'UEFA et ses associations nationales ont de grandes inquiétudes et des réserves sérieuses sur les plans de la FIFA", ajoute Ceferin, qui aurait en outre été étonné du "manque de consultation" de l'instance présidée par Gianni Infantino.

Liga Umtiti en larmes lors d'une réunion avec le président du Barça IL Y A UNE HEURE

"Considérant l'impact majeur que cette réforme pourrait avoir sur l'organisation toute entière du football, il est étonnant que la FIFA lance une campagne de presse pour promouvoir son projet alors qu'aucune des propositions n'a été présentée aux confédérations, aux championnats nationats, aux clubs, au joueurs, aux entraîneurs et à la communauté du football", poursuit le président de l'UEFA.

Dans les colonnes de L'Equipe vendredi, Wenger avait détaillé le projet de Coupe du monde tous les deux ans, déjà évoqué au début de l'année 2021 et possiblement en place "après 2024". "Le principe serait un regroupement des qualifications, tous les ans, et en fin de saison une grande compétition, Coupe du monde ou Championnat continental. Entre les deux fenêtres de qualification, le joueur resterait dans son club toute l'année", expliquait l'ancien entraîneur d'Arsenal.

La Coupe du monde tous les deux ans ? "On passe du caviar au Big Mac"

Serie A Dernier défi pour Ribéry en Italie ? IL Y A 3 HEURES