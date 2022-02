L'excéption pourrait bien être prolongée dans le temps. Lors de l'Euro, mais aussi à l'occasion de la Copa America, l'été dernier, l'UEFA et la Conmebol avaient annoncé la mise en place de listes élargies de 26 joueurs pour faire face à d'éventuelles contaminations au Covid-19 au sein des différentes sélections. Selon les informations des médias brésiliens Globo Esporte et ESPN Brésil, la FIFA pourrait adopter cette mesure de listes élargies dès le mois de mars, à huit mois de la Coupe du monde au Qatar.

Au cours du dernier championnat d'Europe, les sélectionneurs pouvaient compter sur la présence de douze joueurs sur le banc. Les trois derniers éléments étaient laissés en tribunes. "Je pense que si on se penche sur le fait de pouvoir élargir la liste, c'est une bonne chose, à condition évidemment qu’elle puisse être de deux, trois joueurs en plus, et que tous puissent être sur la feuille de match, indiquait Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, juste avant que la mesure ne soit appliquée à l'Euro. Je pense qu’avec la fatigue (ndlr : de fin de saison), c'est plutôt une bonne chose."

