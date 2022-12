Coupe du monde

Des paroles aux actes. La Fédération française de football (FFF) a officiellement déposé jeudi une réclamation auprès de la FIFA pour faire changer le score de Tunisie-France (1-0) au Mondial à la suite de l'annulation, après le coup de sifflet final, du but d'Antoine Griezmann

Dans sa réclamation à la FIFA, la France relève que la VAR a été utilisée "après la reprise du jeu et après la fin du match", ce qui est contraire au protocole d'utilisation de cette technologie, selon l'explication d'une source fédérale. Sollicitée par l'AFP mercredi soir et jeudi, la FIFA n'a pas réagi à cette situation rocambolesque. Une hypothétique modification du résultat final ne changerait rien au classement du groupe D : la Tunisie est éliminée dans les deux cas de figure et la France affrontera dans tous les cas la Pologne dimanche (16h) en huitièmes de finale.

