“Nous allons nous qualifier pour la Coupe du monde au Qatar et poser les bases pour 2026”. Quand le sélectionneur anglais du Canada, John Herdman, a fixé cette feuille de route, ils n'étaient pas forcément pléthore à partager sa conviction. Un scepticisme alimenté par un historique presque aussi blanc que l'Ontario en hiver, avec une seule participation en Coupe du monde, en 1986.

Au moment de la déclaration d'Herdman, datée de février 2019, le présent n'était pas non plus emballant. Alphonso Davies venait d'être transféré au Bayern Munich, dans une certaine indifférence, et Jonathan David, l'autre fusée nationale, commençait tout juste à se faire remarquer en Belgique sous le maillot de La Gantoise. Autant dire qu'il fallait aimer les paris risqués pour miser sur une présence du Canada au Qatar. Et encore davantage, sur une qualification dans un fauteuil, une journée avant la fin des éliminatoires, en leader de la zone, loin devant les Etats-Unis et le Mexique, les deux patrons historiques de la Concacaf.

Mais John Herdman avait un plan. Et l'association canadienne de soccer était disposée à lui donner les pleins pouvoirs. Il faut dire que sa méthode était bien connue des dirigeants nord-américains : le natif de Consett, au nord-est de l'Angleterre, avait dirigé la sélection féminine à la feuille d'érable pendant sept ans. En 2011, il avait hérité d'une équipe en crise, qui venait de prendre une gifle à la Coupe du monde (trois défaites). Deux médailles de bronze olympiques (2012, 2016) ponctueront son mandat.

C'était un défi taillé pour ce féru de neurosciences, notamment depuis son passage par la Nouvelle-Zélande. En Océanie, où il avait aussi officié comme sélectionneur de l'équipe féminine, il avait alors intégré à son staff le psychiatre, Ceri Evans, spécialiste de la gestion de la pression, qui avait collaboré auparavant avec les All-Blacks. Mais entre remettre sur les rails du succès une équipe avec des références certaines au plus haut niveau, comme la féminine, et inventer un avenir à un abonné au rôle de faire-valoir, le défi était tout autre. Le plan de l'entraîneur anglais incluait toutefois un partage de certaines ressources entre les deux sélections : département médical, scientifique et d'analyse de données.

Tout pour le mental

La méthode Herdman ? Muscler le mental de ses joueurs serait son pilier. En fin psychologue, l'Anglais de 47 ans sait ainsi comment s'adresser à chaque élément et a su les convaincre qu'une belle aventure collective ne tenait qu'à eux. Et les barrières sont tombées. Les unes après les autres.

En octobre 2019, quand la sélection unifoliée l'a emporté pour la première fois depuis 34 ans face aux Etats-Unis, un premier signal était donné. Ce n'était certes qu'un match de Ligue des nations, mais qui annonçait ce qui allait venir, avec une autre victoire lors des éliminatoires, en janvier dernier, toujours sur le même score (2-0), et cette fois, sans Alphonso Davies (forfait).

Installé dans la zone Concacaf depuis dix ans, Herdman a aussi su préparer mentalement ses joueurs aux voyages périlleux en Amérique centrale, entre chaleur étouffante et accueil hostile. L'emporter coup sur coup au Salvador et au Honduras en début d'année - 2-0 à chaque fois - n'est peut-être pas aussi ronflant que de battre Etats-Unis au Mexique, mais qui connaît la zone et ses pièges sait qu'il s'agit d'un autre témoin du cap franchi par les Canucks.

Reste que si Herdman insiste sur la préparation mentale - il peut faire des séances vidéos de retour de match en se focalisant sur les attitudes de ses joueurs plutôt que sur leurs prestations technico-tactiques, comme il l'a expliqué à The Athletic - il a aussi su construire un projet de jeu efficace. Une défense hermétique (seulement sept buts pris en quatorze journées) et des éléments comme Davies (aligné dans un rôle offensif) et David, taillés pour le jeu de transition, qui font mal au dos des défenses adverses.

Un écot important a aussi été apporté par Cyle Larin (Besiktas), le meilleur buteur des éliminatoires (6 buts). “Une chose qui distingue le Canada de la plupart des autres équipes de notre groupe, c'est la qualité de leurs attaquants, qui n'ont pas besoin de beaucoup d'occasions pour marquer”, a ainsi estimé le sélectionneur des États-Unis, Gregg Berhalter. Mais Davies et David ne sont pas seuls.

Le Canada n'a rien laissé passer

Pour bien les accompagner, Herdman a d'ailleurs dédié une bonne part de son énergie en coulisses, à tout faire pour qu'aucun élément talentueux au passeport canadien n'échappe à la sélection. Une politique pas nouvelle, mais approfondie sous le mandat de l'Anglais, alors que les Canucks avaient notamment pu laisser filer par le passé l'ex du Bayern Munich et de Manchester United, Owen Hargreaves, né à Calgary, mais qui a uniquement défendu le maillot aux Three Lions. L'ex-modeste entraîneur du centre de formation de Sunderland - sa seule expérience notable avant de choisir l'exil en Nouvelle-Zélande puis au Canada - a notamment attiré dans ses filets les Portugais Stephen Eustáquio (FC Porto) et Ricardo Ferreira. Ce dernier, qui avait disputé un match amical avec le Portugal en 2017, a obtenu son transfert international début 2021, à 28 ans.

On peut aussi citer le cas de Cristián Gutiérrez, né au Canada, grandi au Chili, qui avait porté le maillot des U20 du pays andin, avant d'opter pour la tunique unifoliée fin 2020. D'autres bi-nationaux ont succombé à l'appel des grands espaces, comme l'Anglais, David Witherspoon, le Hollandais, Frank Sturing, ou le Roumain, Theo Corbeanu. Le premier joue en Ecosse (St Johnstone FC), le deuxième en Autriche (SV Horn) et le troisième aux Dons de Milton Keynes (League One). Pas des CV affolants, mais qu'ils aient été sélectionnés témoigne de la nouvelle capacité du Canada à tout mettre en œuvre pour réussir. Quitte à utiliser des moyens un peu retors. En novembre dernier, la réception du Mexique a ainsi été organisée dans le froid polaire d'Edmonton, alors que le Canada joue habituellement à Toronto. Résultat : une victoire (2-1) face à un Tri congelé par les près de -20 degrés ressentis.

Cette victoire face à l'abonné aux huitièmes de finale de la Coupe du monde était une nouvelle preuve que John Herdman “a réussi à faire croire à ses joueurs qu’ils faisaient partie de l’élite”, comme l'écrit le média canadien, RDS. Il a aussi réussi à créer un réel élan populaire derrière une sélection habituée à vivre dans une certaine discrétion médiatique et qui joue désormais ses matches à guichets fermés. Pour que cette campagne soit parfaite, il a juste manqué une dernière victoire face au Panama (0-1), qui aurait fait basculer le Canada dans le troisième chapeau. Fidèle à lui-même, John Herdman avait préféré positiver : “Nous allons dormir sur les deux oreilles et nous irons au Qatar comme équipe n°1 de la Concacaf.” Autrement dit : trente-six ans après son unique participation en Coupe du monde, le Canada n'est pas venu pour faire de la figuration. Il l’a prouvé face à la Belgique.

