Coupe du monde

Premier match sans but dans ce Mondial 2022. Le Danemark s'est cassé les dents sur la Tunisie dans le premier match du groupe D (0-0). Les joueurs de Kasper Hjulmand ont longtemps manqué de dynamisme et n'ont jamais réussi à trouver les solutions tactiques pour faire craquer des Aigles de Carthage parfaitement organisés par Jalel Kadri. Andreas Cornelius a loupé une belle occasion et ce résultat fait les affaires de la France qui affrontera l'Australie ce mardi soir.

Face à des Danois annoncés comme favoris du fait de leur belle récente dynamique et notamment deux victoires sur la France en Ligue des Nations, les Tunisiens ont tout de suite donné le ton au niveau de l'engagement. Costauds et réactifs derrière, les partenaires du Lorientais Montassar Talbi sont entrés dans ce premier match du tournoi avec envie et solidarité. Ils ont même bousculé des adversaires quelque peu surpris par cette intensité et incapables de développer leur jeu offensif.

La Tunisie plus mordante

Christian Eriksen parfaitement contenu, les Aigles de Carthage ont même pu placer quelques attaques rapides et décocher quelques flèches comme cette frappe de Mohamed Dräger qui a flirté avec la lucarne droite de Kasper Schmeichel (11e). L'avant-centre Issam Jebali, lui, est parti un soupçon trop tôt au milieu de terrain et était hors-jeu avant d'aller tromper le portier de l'OGC Nice (23e). Il était aussi hors-jeu avant de perdre son duel face au dernier rempart danois (42e) alors qu'Aïssa Bilal Laïdouini avait placé une lourde reprise juste au-dessus du cadre un peu plus tôt (39e).

Si Mikkel Damsgaard avait remplacé Thomas Delaney, blessé, en fin de première période pour un changement offensif (45e+1), le Danemark est resté beaucoup trop statique et prévisible dans son animation. Seul Andreas Skov Olsen a fait preuve de percussion mais son but a logiquement été refusé pour un hors-jeu de Damsgaard (55e). Hjulmand a procédé à trois nouveaux changements (65e) et Cornelius a notamment suppléé un Kasper Dolberg encore décevant.

L'incroyable raté de Cornelius

Eriksen s'est enfin mis en évidence avec une belle frappe du gauche détournée par Aymen Dahmen (69e). Sur le corner suivant frappé par le Mancunien, la remise de la tête d'Andreas Christensen a heurté le poteau et Cornelius a raté sa tête plongeante à bout portant (70e) ! La Tunisie a répondu à ce coup de chaud dans la foulée mais n'a pas obtenu de penalty pour une main danoise (71e). Maître du ballon (61%), les Scandinaves ont poussé en fin de match sans être plus avantagés par l'arbitre malgré une main de Yassine Meriah dans sa surface (90e+4). Séduisant à l'Euro, le Danemark n'a pas réussi à afficher la même fraîcheur et a piétiné dans ce premier match. Il pourrait déjà jouer gros samedi prochain face à la France.

