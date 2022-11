Il ne faut jamais se fier aux apparences. Et ce n'est pas dans les présents qu'il fallait lire l'avenir de la défense bleue, mercredi soir. Si Didier Deschamps a retenu huit centraux de métier ou d'origine , c'est surtout l'absence de Jonathan Clauss qui a mis la puce à l'oreille des observateurs. Pas de Clauss, pas de piston droit. Et donc pas de défense à trois axiaux. Aussi simple que cela.

Coupe du monde Giroud a fini par convaincre Deschamps : "Je lui fais confiance sur et en dehors du terrain" IL Y A 2 HEURES

Alors pourquoi autant de centraux ? Parce qu'il faut bien assurer les arrières de Raphaël Varane et de Presnel Kimpembe, dont les états physiques ne sont pas ceux rêvés par le patron des Bleus à l'orée d'une compétition comme la Coupe du monde. Mais aussi parce que, dans son esprit (et les principaux concernés ont été prévenus), Benjamin Pavard et Jules Koundé seront dévolus aux tâches à droite au Qatar.

Il n'a pas été nécessaire de trop tirer les vers du nez du sélectionneur pour en avoir la confirmation, lors de la conférence de presse qui a suivi sa prestation au 20 heures de TF1. "Ce sera une défense à quatre", a-t-il lancé, sans ciller. Qui sera à droite ? "Les deux joueurs concernés par le poste d'arrière droit savent ce que j'attends d'eux." Benjamin Pavard n'était-il pas devenu un défenseur axial aux yeux du sélectionneur ? "Dans une défense à trois…", a-t-il précisé.

Des doutes, beaucoup de questions

Bref, la défense à trois, bizarrerie culturelle dans l'histoire du football français aura tenu une année grosso modo. On l'avait vue avant l'Euro, mais ça n'avait pas été une réussite. Contraint par les événements autant que par son adversaire, Deschamps avait retenté le coup au Championnat d'Europe face à la Suisse. Avec la réussite que l'on sait…

Et puis, alors qu'on croyait le système enterré, le sélectionneur s'était entêté et, à la rentrée face à la Finlande, il pensait bel et bien avoir trouvé la formule magique, celle qui offrirait à l'attaque bleue l'équilibre rêvé, celle qui mettrait Benzema, Mbappé et Griezmann dans les meilleures dispositions. Ça a marché, un peu. Mais ça a posé question, aussi.

Griezmann, Benzema et Mbappé Crédit: Getty Images

Au mois de mars, à Marseille contre la Côte d'Ivoire (2-1), le bateau avait pas mal tangué. Mais Didier Deschamps assurait alors que ça ne le dérangeait pas plus que ça. Au contraire, même. "Je ne veux pas qu’on soit à cinq, quitte à se retrouver en un contre un, assurait-il après la victoire des Bleus. C’est bien d’avoir un système en face avec trois attaquants. Ils nous ont posé des problèmes mais nos pistons leur ont posé des problèmes aussi. Il y a des ajustements à opérer."

Deschamps : "Le système amène à des choix de joueurs"

En juin, lors d'un rassemblement catastrophique, la défense à trois avait tenu une bonne heure face au Danemark, jusqu'à la blessure de Raphaël Varane. Là, le sélectionneur a compris qu'il n'avait pas de plan B à trois derrière. Parce que le système demande une acclimatation et du temps. Et que le jeu n'en valait pas forcément la chandelle.

Parce que sur les côtés, si Théo Hernandez fut la révélation de l'automne 2021 et l'une des raisons d'être de ce système, la droite n'a jamais trouvé son client. Jonathan Clauss en avait le profil, il s'est révélé trop léger au fil des rassemblements. Kingsley Coman était l'autre solution. S'il n'avait pas démérité, face au Kazakhstan (8-0), en dynamiteur du côté droit, ou face à la Côte d'Ivoire, en se débrouillant pas si mal, le risque de le retrouver face aux meilleurs attaquants de la planète n'était pas un risque que le sélectionneur décennal des Bleus était prêt à prendre.

Jonathan Clauss après avoir disputé ses premières minutes avec l'équipe de France, le 25 mars 2022 face à la Côte d'Ivoire Crédit: Getty Images

Bref, Didier Deschamps est revenu à la raison. Ce qui alléchait le sélectionneur au printemps a fini par l'effrayer à l'automne. "On a très souvent été en difficulté ou en déséquilibre, a-t-il reconnu. Et pour exister dans une grande compétition, si vous n'êtes pas solide sur le plan défensif… Il faudra bien défendre mais pas au détriment de l'animation offensive. Le système amène à des choix de joueurs." CQFD.

