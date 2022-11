Voilà, nous y sommes. Après les derniers matches du weekend et avec les premières conférences de presse pré-Coupe du monde, les yeux du monde du football se tournent (enfin) vers le grand raout qatari. Dès dimanche, plus de 800 joueurs du monde entier, dont 54 venus de Ligue 1, s'écharperont pour le plus beau des titres collectifs. Et les autres, que vont-ils faire ? L'immense majorité des footballeurs professionnels se retrouve privée de match pour un gros mois et ce en pleine saison. Unique et donc dangereux.

Complètement dans l'inconnu

"Il y a des gens qui ont décidé que cette Coupe du Monde aurait lieu en plein milieu du championnat. On se doit de s'adapter mais on part complètement dans l'inconnu". Bruno Genesio n'avait pas attendu ce weekend pour dire ce qu'il pensait d'une Coupe du monde à la fin de l'automne mais il en a remis une couche. Et le mot le plus important de son message au micro de Prime Video est bien "inconnu". Aussi, il a fallu édicter un programme pour le gérer au mieux.

Dans son édition de lundi, L'Équipe dressait le "plan trêve" pour les vingt clubs de Ligue 1. "On va passer quelques moments en famille, on va profiter", disait Laurent Blanc vendredi soir après le nul de l'OL à domicile face à Nice. Tous les clubs de l'élite ont choisi cette voie : des vacances pour les joueurs non-retenus à la Coupe du monde. Celles-ci dureront entre une dizaine de jours et un petit mois. Lyon reprendra le chemin de l'entraînement dès le 25 novembre quand le Paris Saint-Germain, à l'effectif bien plus impacté par la Coupe du monde, attendra le 5, 6 ou 7 décembre.

Des vacances et une nouvelle préparation

Ce temps de repos peut apparaître superflu si "tôt" dans la saison mais il tombe au bon moment. La Coupe du monde a resserré le calendrier et Nice et Monaco ont déjà joué 23 matches en l'espace de trois mois et demi, quand le PSG, l'OM ou Rennes en ont enquillé 21. Et après le repos viendra le temps d'une nouvelle préparation.

"On va faire quasiment une deuxième préparation avec des joueurs qui seront à la Coupe du Monde", notait Genesio samedi. Pour 2022/2023, il y a bien deux saisons distinctes. Quand l'OL reprendra le 25 novembre, l'objectif, à savoir le "Boxing Day" à la française, sera un mois plus loin (28 décembre pour la 16e journée de Ligue 1).

Il faudra donc être prêts sous peine de perdre des points précieux. Une situation qui concerne peut-être surtout les clubs très impactés par le Mondial comme le PSG (11 représentants), Rennes (7) ou l'OM (5). "Quand ils vont être éliminés, il va falloir leur laisser du repos, pointe encore Genesio. Peut-être que les premiers matches, après la trêve, on jouera sans 6, 7 ou 8 joueurs suivant les résultats à la Coupe du Monde."

La Coupe du monde à la TV

Mais cette période peut, et doit, aussi servir à remettre des collectifs sur les bons rails. A Lyon, cette trêve est peut-être une bénédiction. Le collectif restera très en place (seuls Tagliafico avec l'Argentine et Toko-Ekambi avec le Cameroun seront au Qatar) et il a besoin de temps pour travailler. Physiquement évidemment, Laurent Blanc avait pointé ce manque dès son arrivée, mais aussi techniquement et tactiquement pour absorber les principes de jeu du "Président". Les un ou deux matches amicaux prévus par club serviront aussi à ça.

Tous iront chercher la chaleur à l'étranger, la plupart choisissant l'Espagne ou le Portugal. L'occasion, aussi avec ces un ou deux stages, de garder un groupe mobilisé ou de resserrer les liens façon commando pour une deuxième partie de saison longue mais terriblement stressante pour les équipes qui luttent pour éviter une descente qui concernera 20% de l'élite en fin de saison. Ce sera aussi l'occasion de regarder la Coupe du monde tous ensemble. Comme au Qatar, il y aura des gagnants et des perdants. Ceux-ci devraient bien se faire chambrer.

