Didier Deschamps avait la possibilité d'appeler 26 joueurs pour la Coupe du monde au Qatar. Il avait plutôt l'intention d'en appeler que 23. Mais face aux incertitudes entourant plusieurs de ses cadres, le sélectionneur de l'équipe de France s'était couvert, dans un premier temps, avec 25 éléments. Finalement, "DD" a ajouté un dernier homme, ce lundi, en convoquant Marcus Thuram, comme la FFF l'a annoncé avant de supprimer son Tweet. On ne connait, pour le moment, ni les raisons de la volteface de communication de l'équipe de France, ni celles qui ont motivé le choix de la sélection de Thuram.

Il pourrait ne s'agir que d'une option purement sportive, le fils de Lilian ayant aligné les excellentes prestations avec le Borussia Mönchengladbach ces dernières semaines (13 buts et 4 passes décisives en 17 matches, aucune minute manquée), au point de susciter un intérêt du Bayern Munich. L'attaquant a encore brillé ce week-end lors du choc face au Borussia Dortmund et son profil enrichit encore un peu plus un secteur offensif déjà particulièrement bien fourni.

A moins, justement, que la sélection du buteur de 25 ans serve avant tout à compenser un possible forfait de l'un des attaquants retenus. On pense évidemment à Karim Benzema, qui traîne une blessure à la cuisse depuis de longues semaines et qui n'a joué que 27 minutes depuis le 19 octobre dernier. Dans tous les cas, l'arrivée du deuxième meilleur buteur de Bundesliga ne sera pas de trop.

Didier Deschamps a désormais jusqu'à 19 heures ce lundi pour rendre officielle toute modification de son groupe, et la publication de la liste définitive des Bleus.

