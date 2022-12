Au début, on lui promettait l’enfer. Placé dans le même groupe que le vice-champion du monde en titre (Croatie), la deuxième nation au classement FIFA (Belgique) et un poil à gratter nord-américain particulièrement urticant (Canada), le Maroc semblait condamné à l’exploit pour exister au Qatar. Sans quoi, son passage en Coupe du monde aurait une nouvelle fois été voué à l’oubli, comme en 2018, 1998 ou 1994. Cet exploit s’est bel et bien produit. Et il est retentissant.

Ad

Car les coéquipiers d’Achraf Hakimi ne se sont pas contentés d’arracher du bout des doigts un billet pour les huitièmes de finale, ce qu’ils n’avaient plus réalisé depuis 1986. Ils l’ont décroché avec l’autorité naturelle d’une sélection bouclant sa phase de groupes en tant que leader invaincu. Après une entame sérieuse et appliquée face aux Croates (0-0), les Marocains ont ensuite eu un déclic en s’offrant les Belges (2-0). Ce jeudi, ils ont fini le travail - non sans mal - contre des Canadiens accrocheurs (2-1) . Après, seulement après, la joie les a submergés.

Coupe du monde Historique Maroc IL Y A 3 HEURES

Youssef En-Nesyri (Maroc) Crédit: Getty Images

On est heureux pour le peuple marocain

"On voulait entrer dans l’histoire, a reconnu le sélectionneur, Walid Regragui, après le coup de sifflet final. Il y avait de la pression, ce qui ne nous a pas aidés en seconde période. Mais on s’est accrochés, et on a gagné. Avoir deux victoires et sept points après la phase de groupes, je crois qu’aucun pays africain ne l’avait fait (ce qui est exact, NDLR). On est heureux pour le peuple marocain, parce qu’il en avait besoin, et on est heureux pour les joueurs, parce qu’ils le méritent."

"On a écrit l’histoire aujourd’hui, c’est absolument incroyable", a lâché Sofyan Amrabat au micro de beIN Sports. "On est très fiers, on n’avait pas passé le premier tour depuis 36 ans", a rappelé Romain Saïss. "C’est historique, exceptionnel. Nous sommes fiers", a sobrement résumé Hakim Ziyech, Ses joueurs, justement, ont été un peu moins prolixes face aux caméras. Mais tous semblaient prendre la mesure de la performance accomplie., a lâché Sofyan Amrabat au micro de beIN Sports.a rappelé Romain Saïss., a sobrement résumé Hakim Ziyech, buteur un peu plus tôt d’un joli lob

Hakim Ziyech of Morocco celebrates 0-1 during the World Cup match between Canada v Morocco at the Al Thumama Stadium on December 1, 2022 in Doha Qatar Crédit: Getty Images

La résurrection de Ziyech, Regragui "en mode kamikaze"

Auteur d’une saison quelconque à Chelsea, le talentueux gaucher retrouve de sa superbe depuis le début de la compétition, qu’il n’aurait à coup sûr pas disputée si Vahid Halilhodzic était resté sur le banc des Lions de l’Atlas. Mais ce dernier a été remplacé par Regragui fin août. L’ancien coach du Wydad Casablanca n’avait que trois mois devant lui pour imposer sa patte, tant sur le terrain que dans l’état d’esprit, avant le début du Mondial.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que son discours a vite porté ses fruits. "L’idée, c’était de passer un cap, de changer un peu la mentalité au Maroc, de ne pas juste de venir pour participer, a-t-il expliqué à beIN Sports. Je suis vraiment heureux pour les gars, ils ont cru au projet alors que j’ai débarqué comme ça, un peu en mode kamikaze." Pour l’instant, son apport ne ressemble cependant en rien à une mission-suicide, et on se demande même si le meilleur ne reste pas à venir.

Mardi après-midi (16h), face à un adversaire dont l’identité est encore à déterminer (Espagne, Japon, Costa Rica ou Allemagne), les Marocains auront encore l’occasion d’écrire l’histoire en tenant d’accéder, pour la première fois, aux quarts de finale d’une Coupe du monde. "On doit réaliser de quoi on est capables, a insisté Regragui. On est réalistes, mais on va y aller match après match pour ne pas s'enflammer et si on se donne à 100%, on est capables de grandes choses." Au début, on lui promettait l’enfer. Désormais, le Maroc n'est plus très loin du paradis.

Walid Regragui porté en triomphe après la victoire du Maroc contre le Canada (2-1), jeudi 1er décembre 2022. / Coupe du monde Crédit: Getty Images

Coupe du monde Vidéo - Il ne faut pas faire de cadeau à Ziyech : son lob de 30 mètres IL Y A 4 HEURES