Coupe du monde

Rappelez-lui ces quelques faits et il vous répondra ce qu'il a déjà assuré juste avant le début de la compétition : "Si Cristiano ne marque pas mais que le Portugal est champion du monde, je vous jure que je signe tout de suite." Trois matches de groupe plus tard, la question est désormais celle-ci : Cristiano accepterait-il un rôle de remplaçant de luxe pour la suite de la compétition ?

Je n'ai pas du tout aimé (sa sortie, ndlr). Mais on résout ces affaires-là à la maison et il faut penser au match de demain (mardi)". Ni plus ni moins qu'un recadrage public. On ne s'aventurera pas à répondre à la place du quintuple Ballon d'Or, mais on rappellera tout de même qu'il n'avait déjà pas l'air très emballé à l'idée de quitter la pelouse, vendredi, après un peu plus d'une heure d'une prestation très médiocre face à la Corée du Sud , dans un match qui avait sans doute plus d'intérêt pour lui que pour son équipe. Interrogé sur la sortie polémique de son joueur, lundi, en conférence de presse, Fernando Santos s'est montré clair : "(mardi)". Ni plus ni moins qu'un recadrage public.

Un rôle de pivot pour Ronaldo ?

A Bola, l'un des trois grands quotidiens sportifs portugais, a donc préféré interroger le peuple. À Cristiano Ronaldo doit-il encore être titulaire en sélection ?", 70% des votants ont répondu par la négative. Ils étaient à peine plus de 40% avant le lancement du Mondial, ce qui laissait déjà entendre que l'opinion publique était en train de tourner. Les trois performances de CR7 ont fini de faire pencher la balance de l'autre côté. , l'un des trois grands quotidiens sportifs portugais, a donc préféré interroger le peuple. À la question ", 70% des votants ont répondu par la négative. Ils étaient à peine plus de 40% avant le lancement du Mondial, ce qui laissait déjà entendre que l'opinion publique était en train de tourner. Les trois performances de CR7 ont fini de faire pencher la balance de l'autre côté.

C'est évidemment une première. Mais c'est aussi la suite logique, après plusieurs rencontres où l'attaquant portugais a semblé en franc décalage avec le reste de son équipe. Au sein d'un collectif assez sûr de lui et patient dans la construction, le joueur de 37 ans s'est d'abord isolé, face au Ghana, avant de s'évertuer à reculer pour toucher le ballon sans véritablement apporter quelque chose au jeu, souvent même en le ralentissant.

Face à l'Uruguay, il fut intéressant par intermittence, lorsque son jeu de corps dos au but et ses déviations en une touche ont lancé les autres éléments offensifs. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard s'il a touché sensiblement plus de ballons (51) lors de cette rencontre que durant la précédente (34). Mais pour devenir pérenne, encore faut-il que l'ancienne star de Manchester United accepte d'être totalement rangée au service du collectif, après une quinzaine d'années durant laquelle elle fut à la tête d'une armée dévouée. Pas simple.

Beaucoup de hors jeu, aucun tir cadré dans le jeu

Désormais, sa légitimité tient à son rôle de capitaine qu'il assume encore plutôt bien, au moins dans le vestiaire, même si certains de ses gestes d'humeur trahissent encore un manque de compréhension envers certains de ses coéquipiers. Le brassard, son vécu et son expérience comptent encore, pour ses hommes et pour les défenses adverses, alors qu'il n'est plus tout à fait le leader de son équipe.

Ces derniers mois, Bruno Fernandes a totalement endossé le rôle, d'abord dans les paroles puis dans les actes. "Bruno est un leader mais nous en sommes tous", tentait de tempérer William Carvalho en conférence de presse. Une chose est sûre, le Mancunien est désormais, aux côtés du poumon Bernardo Silva, celui qui fait gagner la Seleção das Quinas.

Heureusement pour elle, puisque Ronaldo paraît même avoir perdu son extraordinaire sens du timing et du but. Depuis le début de la compétition, aucun joueur n'a été plus souvent signalé en position de hors jeu que lui. Et il n'a cadré qu'une seule de ses huit tentatives (son penalty face au Ghana). Il fut un temps où cette maladresse n'était qu'une histoire de ketchup. C'est maintenant une question existentielle.

