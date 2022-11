Un nul qui fait deux déçus. Au terme d’une rencontre sans grand spectacle, le choc entre l’Angleterre et les Etats-Unis a accouché d’un nul sans but (0-0). Les Américains, qui ont muselé et dominé la troupe de Gareth Southgate, pourront en nourrir beaucoup de regrets, puisqu’ils restent troisièmes du groupe B, derrière l’Iran, leur prochain adversaire. Les Three Lions, eux, conservent leur première place, mais ils ont manqué l’occasion de valider leur billet pour les 8es de finale et devront faire attention à tout faux-pas devant le Pays de Galles.

21/11/2022

