Une victoire et la porte. Ce vendredi soir, l'Uruguay s'est imposé contre le Ghana (0-2), lors de la troisième et dernière journée de la phase de poules de la Coupe du monde. Au Al Janoub Stadium d'Al Wakrah, les Uruguayens ont fait la différence grâce à Giorgian de Arrascaeta, auteur d'un doublé (26e, 32e). Avec la victoire de la Corée du Sud contre le Portugal (2-1) dans l'autre match, la Celeste avait besoin d'un ultime but pour aller en huitièmes. Mais cette troisième réalisation n'est jamais arrivée et la sélection termine troisième du groupe H, alors que les Black Stars finissent derniers.

Tout s'est donc joué sur l'attaque. Une attaque qui a fait défaut à l'Uruguay lors de ses deux premières sorties de ce Mondial, avec un match nul et vierge face à la Corée du Sud (0-0) avant une défaite contre le Portugal (2-0). Mais la Celeste est donc enfin parvenue à retrouver le chemin des filets. Et par un seul homme. Giorgian De Arrascaeta a d'abord marqué de la tête (26e, 0-1). Avant d'inscrire son doublé, d'une belle demi-volée du pied droit (32e, 0-2). Il est le troisième Uruguayen à marquer deux buts en première période d’un match de Coupe du monde, après Juan Peregrino Anselmo contre la Yougoslavie en 1930 et Oscar Miguez contre la Bolivie en 1950.

Suarez doublement décisif

Sur chacun de ces deux buts, Luis Suarez a été décisif à chaque fois. Sur le premier, sa frappe enroulée du pied droit a mis en difficulté Lawrence Ati-Zigi, qui n'a pas pu éloigner davantage le danger et De Arrascaeta en a donc profité. Sur le second but, Suarez a su trouver son partenaire, sur sa gauche, après un jeu collectif en une touche de balle. De très belles dispositions pour le capitaine uruguayen, dans tous les bons coups.

A ses côtés, ses coéquipiers n'ont pas été en reste, mais le score n'a donc jamais pu être alourdi. Le portier ghanéen n'a été battu que deux fois et Federico Valverde (70e), Maximiliano Gomez (90e+5) ou bien encore Nicolas de la Cruz (90e+10) ont pu eux-mêmes le vérifier. Quant à l'arbitre, malgré l'intervention du VAR, il n'a pas accordé de penalty à la Celeste, après un contact qui semblait litigieux entre Darwin Nunez et Daniel Amartey (59e). De son côté, le dernier rempart des Black Stars a bien failli s'incliner une troisième fois, mais Mohammed Salisu a assuré, devant sa ligne, sur un petit piqué de Darwin Nunez (23e).

André Ayew a manqué un penalty

Une très belle occasion qui intervenait alors après un premier fait de match. Celui du penalty manqué par André Ayew. Le capitaine du Ghana n'a pas assuré sa frappe, face à Sergio Rochet (21e). Depuis 1966, le Ghana est la seule sélection à avoir raté deux penalties contre un même adversaire lors de la Coupe du monde, hors tirs au but (en 2010 et 2022 contre l'Uruguay).

Le portier uruguayen a gardé sa cage inviolée, malgré le danger apporté également par Jordan Ayew (15e), Mohammed Kudus (81e) ou bien encore Kamaldeen Sulemana (90e+6). Mais là encore, c'est un clean sheet pour rien. Car à l'arrivée, la déception était bien sur les visages uruguayens, avec une Coupe du monde qui s'arrête prématurément pour eux. Une première depuis 20 ans.

