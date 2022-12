La Corée du sud l'a fait au bout du suspense ! Les Guerriers Taeguk ont arraché leur place en 8e de finale de la Coupe du monde grâce à une victoire sur le fil face au Portugal, lors de la 3e journée du groupe H (2-1). Après l'ouverture du score rapide de Ricardo Horta pour un Portugal déjà qualifié (5e), les Coréens ont égalisé par Kim Young-Gwon (27e). Hwang Hee-Chan a signé le but de la qualification dans le temps additionnel (90e+1). Suffisant pour finir 2e devant l'Uruguay grâce à une meilleure attaque. La Seleçao termine en tête.

Ad

Coupe du monde Jeu de Ronaldo, Parisiens, papy ou petit nouveau : le Portugal a encore des chantiers IL Y A UN JOUR

Les Coréens ont remporté leur dernier match de poule mais ont dû attendre la fin de la rencontre entre l'Uruguay et le Ghana pour être sûrs de rejoindre la phase à élimination directe. Sur un téléphone portable, ils ont regardé la Celeste s'imposer face aux Black Stars mais seulement par deux buts d'écart (2-0). Ils passent grâce à un plus grand nombre de buts marqués et ont pu exulter comme il se doit.

Un Portugal trop facile

Leurs supporters avaient déjà explosé de joie au coup de sifflet final après être passés par tous les états. Dans l'obligation de gagner pour espérer voir les huitièmes de finale, la Corée du sud a en effet été surprise d'entrée par la maîtrise technique d'un Portugal remanié. Lancé de loin sur la droite par Pepe, Diogo Dalot est entré dans la surface adverse avant de donner en retrait à Horta qui a ouvert le score (5e). L'ailier de Braga a signé son second but en sept sélections et mis ses partenaires sur la bonne voie mais ceux-ci se sont un peu trop détendus.

Joao Cancelo a facilement alerté le gardien coréen Kim Seung-Gyu (15e) et la défense portugaise n'a pas vraiment pris au sérieux le but refusé à Kim Jin-su après un corner de Son Heung-Min (17e). Elle a eu tort. Car Kim Young-Gwon a égalisé de près sur un nouveau corner à gauche en profitant d'un ballon qui avait rebondi sur le dos de Cristiano Ronalo (1-1, 27e).

Hwang Hee-Chan, nouveau héros

Le Portugal est tout de même resté dangeureux. Dalot a encore alerté le gardien adverse (34e), comme l'actif Vitinha alors que CR7 a raté sa tête plongeante en suivant la, parade de Kim Seung-Gyu (42e). En seconde période, les Coréens du Portugais Paulo Bento, qui était suspendu, ont choisi de rester bien en place dans leur moitié de terrain et d'attendre leur moment. Heung-Min Son a loupé une première opportunité (56e) puis In-Beom Hwang a chauffé les gants de Diogo Costa (67e).

Au fil des nombreux changements, la Corée du Sud a gardé espoir face à une Seleçao à l'aise techniquement mais finalement peu mordante. Les Guerriers Taeguk ont frappé ont trouvé la faille au début du temps aditionnel avec un contre lancé par Son après un corner adverse. La star de Tottenham a filé sur la droite et est allé servir Hwang Hee-Chan au point de penalty pour le but de la qualification (2-1, 90e+1). Grâce à l'attaquant de Wolverhampton, la Corée du Sud défiera le premier du groupe G (certainement le Brésil) lundi en 8e de finale.

Coupe du monde Ronaldo absent à l'entraînement avant Corée du Sud - Portugal 30/11/2022 À 15:40