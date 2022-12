La France verra les quarts de finale pour la troisième fois consécutive ! Ce dimanche soir, les Bleus ont battu la Pologne (3-1), lors de leur huitième de finale de la Coupe du monde. Au Al Thumama Stadium de Doha, les hommes de Didier Deschamps se sont mis à l'abri, grâce à un but d'Olivier Giroud (44e) et à un doublé de Kylian Mbappé (74e, 90e+1). En toute fin de rencontre, le penalty inscrit par Robert Lewandowski (90e+9) n'a rien changé. Les Français attendent leur prochain adversaire. Il s'agira de l'Angleterre ou du Sénégal, qui s'affrontent ce dimanche soir (20h).

Olivier Giroud fait mieux que Thierry Henry . Avec désormais 52 buts au compteur, l'attaquant est le nouveau meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. L'avant-centre a atteint ce total au meilleur des moments, soit juste avant la pause. Sa frappe croisée du pied gauche n'a laissé aucune chance à Wojciech Szczesny, pour l'ouverture du score (44e, 1-0). Et si Giroud est donc le nouveau meilleur buteur des Bleus, il n'est pas le meilleur buteur de la France dans cette Coupe du monde.

Olivier Giroud, 52 buts en équipe de France Crédit: Getty Images

Mbappé fait mieux que Zidane

Ce statut revient à Kylian Mbappé. Le Parisien est aussi impliqué sur sept des neuf buts des siens (cinq buts, deux passes décisives) dans ce Mondial. S'il s'est mué en passeur décisif pour l'ouverture du score, il a donc ensuite, à son tour, trouvé le chemin des filets. Sa frappe soudaine du pied droit a trouvé la lucarne gauche de Szczesny, qui n'a absolument rien pu faire (74e, 2-0). Avant de trouver une nouvelle lucarne, mais cette fois à l'opposé, d'un tir enroulé (90e+1, 3-0).

Kylian Mbappé est le premier joueur de l’histoire à inscrire neuf buts en Coupe du monde avant ses 24 ans . Surtout, avec cette 33e réalisation en équipe de France, il fait déjà mieux que Zinédine Zidane. Décidément la journée de tous les records pour les Bleus. Mbappé, comme à son habitude, s'est démené sur son côté gauche, faisant parler sa vitesse pour prendre très souvent le meilleur sur Matty Cash. Le numéro 10 avait très tôt sollicité le portier adverse, d'une frappe en angle fermé, mais sans avoir le dernier mot pour autant (35e).

Kylian Mbappé (France) face à la Pologne, dimanche 4 décembre 2022. / Coupe du monde Crédit: Getty Images

Lewandowski a sauvé l'honneur

A ses côtés, ses partenaires n'ont pas été en reste. Et si Aurélien Tchouaméni a allumé la première mèche (13e), Ousmane Dembélé l'a ensuite imité (17e), tout comme Jules Koundé (22e) mais également Antoine Griezmann (48e). Les Français ont réussi à se procurer les occasions qu'il fallait, malgré un bloc bas polonais bien compact. Mais ils n'ont donc pas réussi à conserver ce clean-sheet, puisqu'au bout du temps additionnel, Robert Lewandowski a sauvé l'honneur, sur penalty (90e+9, 3-1).

Le danger adverse a été présent dans cette rencontre. Et notamment dans le premier acte, lorsque Piotr Zielinski, sur deux frappes consécutives, s'est d'abord heurté à Hugo Lloris, qui a égalé Lilian Thuram avec sa 142e sélection, puis à Theo Hernandez. Avant que Jakub Kaminski ne bute sur Raphaël Varane, sauveur des siens sur sa ligne, sur cette même action (38e). La France sera présente en quart de finale de la Coupe du monde pour la troisième édition de suite après 2014 et 2018, une première dans son histoire. Avec certainement de quoi rêver aller encore plus loin.

Kylian Mbappé célèbre face à la Pologne Crédit: Getty Images

