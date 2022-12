Les Pays-Bas sont le premier pays qualifié pour les quarts de finale de cette Coupe du monde. Grâce à un Denzel Dumfries des grands soirs, puisqu’auteur d’un but et de deux passes décisives, les joueurs de Louis van Gaal ont passé sans trop de soucis le défi américain en 8e de finale (3-1). Face à une équipe moins explosive et emballante que lors de la phase de groupe, Virgil van Dijk et les siens ont fait parler leur expérience. Ils attendent désormais de savoir qui de l’Argentine ou de l’Australie ils retrouveront au prochain tour.

Le héros néerlandais n’est pas venu d’où l’on pensait. Tous les regards se tournaient vers Cody Gakpo, auteur d’un but lors de chacune de ses trois premières apparitions au Qatar, voir vers Memphis Depay, titulaire pour la deuxième fois de la compétition et dont la montée en puissance s’est confirmée ce samedi. Il n’en a rien été.

Noppert a encore sauvé les Hollandais

C’est finalement Dumfries qui a permis aux Néerlandais de retrouver les sommets d’une grande compétition internationale, eux qui avaient manqué la Coupe du monde en Russie, et qui ont été sortis dès les 8es de finale de l’Euro 2021. Il a aussi fallu qu’Andries Noppert, déjà très précieux lors de la phase de groupes, sorte le grand jeu. Sans son arrêt aussi joli qu’essentiel en tout début de rencontre (3e) face à Christian Pulisic, seul dans la surface, la partie aurait pu tourner autrement.

Après un début de match en faveur des Américains, ce sont bien les Bataves qui ont frappé les premiers, au terme d’une magnifique action collective. Décalé côté droit, Dumfries a délivré un centre à ras de terre parfait pour Depay. Et l’ancien Lyonnais ne s’est pas privé de tromper Matt Turner du droit (1-0, 10e). Le portier d’Arsenal n’a rien pu faire non plus sur une reprise de Daley Blind, du droit lui aussi, sur un nouveau centre à ras de terre et en retrait du latéral de l’Inter Milan (2-0, 45e+1).

Gregg Berhalter, le sélectionneur américain, a ainsi payé la jeunesse de son onze de départ (25 ans et 84 jours), mais c’est la rançon de l’apprentissage, pour le futur hôte de la Coupe du monde 2026. Qui s’est tout de même battu jusqu’au bout, au point de revenir grâce à un but improbable de Haji Wright , alors que Noppert (43e), puis Gakpo (49e) et Timber (75e) sur leur ligne de but, avaient d’abord empêché la rébellion américaine.

Sur un centre de Pulisic depuis le côté droit, Wright a ainsi dévié le ballon en cloche, du droit, dans son dos à l’opposé pour tromper la défense néerlandaise (2-1, 76e). Mais les espoirs de la Team USA ont rapidement été enterrés par Dumfries, qui a profité d’un centre parfait de Blind (3-1, 81e). Alors qu’ils sont toujours invaincus sous l’ère Louis Van Gaal (19 matches), les feux sont au vert pour les Oranje.

