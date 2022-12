Qu'il se qualifie pour les quarts de finale ou soit éliminé par l'Espagne mardi soir, le Maroc aura réussi sa Coupe du monde. Un peu plus, bien sûr, si le séjour des Lions de l'Atlas devait se prolonger de quelques jours, le temps de croiser le vainqueur de Portugal-Suisse. Mais si l'Espagne élimine le Maroc, comme le voudrait une certaine logique sportive souvent mise à mal depuis le début de cette Coupe du monde, les Marocains seront accueillis comme des héros lors de leur retour dans le Royaume, avant de s'éparpiller un peu partout afin de prendre quelques jours de vacances.

"Si l'Espagne se qualifie, tout le monde trouvera cela normal, car sur le papier, les Espagnols sont les favoris. Mais avec ce qu'ils ont montré depuis le début du Mondial, et surtout lors des deux matches face à la Belgique (2-0) et le Canada (2-1), on a le droit d'y croire, car les Lions montent en puissance', assure l'ancien international Youssouf Hadji.

Walid Regragui porté en triomphe après la victoire du Maroc contre le Canada (2-1), jeudi 1er décembre 2022. / Coupe du monde Crédit: Getty Images

Quand il a été nommé au mois d'août dernier, Walid Regragui (46 ans), qui sortait d'une année flamboyante avec le WAC Casablanca (Ligue des champions et Championnat du Maroc), après les titres obtenus avec le FUS Rabat et Al Duhail (Qatar) ne s'était pas vu assigné d'autre objectif que de bien figurer au Qatar, dans un groupe particulièrement relevé (Croatie, Belgique et Canada).

Fouzi Lekjaa, le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) visait plutôt une qualification pour la CAN 2024 en Côte d'Ivoire et pour la Coupe du monde 2026. "Mais au Maroc, on sait très bien que la patience n'est pas toujours de mise. Imaginez une Coupe du monde 2022 complètement ratée, avec trois lourdes défaites… Cela aurait pu se produire, et je ne suis pas certain que Walid aurait été maintenu. Avec les résultats qu'il vient d'obtenir, il a gagné quelques années de tranquillité. Il va pouvoir travailler sur la durée, car il ne faut pas oublier qu'il a repris l'équipe trois mois avant la Coupe du monde. C'était forcément risqué', poursuit Hadji. Le licenciement de Vahid Halilhodzic acté, la fédération marocaine s'était immédiatement tournée vers Regragui, lequel avait démissionné quelques semaines plus tôt du WAC.

Invaincu en six matches

L'ancien défenseur de l'AC Ajaccio, Santander et Grenoble (45 sélections), en vue des matches amicaux de septembre en Espagne face au Chili et au Paraguay, avait immédiatement pris contact avec Hakim Ziyech (Chelsea), en conflit ouvert avec Halihodzic. "Cela a été un premier message fort. Une équipe comme le Maroc ne pouvait pas se priver plus longtemps d'un joueur comme Ziyech, surtout à l'approche de la Coupe du monde. C'est le meilleur joueur marocain du moment, les supporters le voulaient, et le coach a su trouver les mots. Mais il n'y a pas que cela', intervient Mustapha El Haddaoui (55 sélections entre 1982 et 1994), et qui avait participé au dernier huitième de finale du Maroc lors de la Coupe du Monde 1986 au Mexique (0-1 face à la RFA).

"Il a réussi à donner un style à son équipe. Lors des matches contre le Chili (2-0) et le Paraguay (0-0) en septembre, puis contre la Géorgie (3-0), juste avant le Mondial, on a vu une équipe marocaine tactiquement bien organisée, solide derrière, sachant utiliser ses arguments techniques. Et mentalement, on sent que les joueurs sont armés. On l'a vu notamment face au Canada, quand nos adversaires sont revenus au score et ont poussé pour égaliser. Le Maroc avait souffert, mais tenu…"

Walid Regragui lors de Maroc - Croatie en Coupe du monde 2022 Crédit: Getty Images

Ouaddou : "Regragui est un coach pragmatique'

La réussite de Regragui, invaincu en six matches (quatre victoires, deux nuls) n'étonne pas Abdeslam Ouaddou, son ancien coéquipier en sélection. "Walid est un binational, il est né en France, où il a fait presque toute sa carrière de joueur et a passé ses diplômes d'entraîneur. Il connaît donc bien les mentalités des binationaux mais aussi des joueurs locaux. Il parle plusieurs langues (français, arabe, espagnol, anglais). De plus, il est jeune et a parfaitement intégré les codes de la nouvelle génération. Il sait donc comment parler aux joueurs. Sur le plan du jeu, c'est un coach pragmatique : il sait faire bien jouer son équipe, mais il sait aussi abandonner la possession à l'adversaire et pratiquer en contre."

Depuis la prise de fonction de Regragui, le Maroc n'a encaissé qu'un seul but (face au Canada), une solidité défensive qui explique mieux les résultats de la sélection nord-africaine au Qatar. "Il y a clairement un effet Regragui, une vraie dynamique, on voit que tout le groupe, qu'on parle des titulaires ou des remplaçants, est impliqué, que les cadres, tels Bounou, Saïss, Aguerd, Hakimi, Ziyech, etc prennent leurs responsabilités', reprend Youssouf Hadji.

A l'aube d'affronter la Roja, le Maroc, qui incarne l'ultime espoir de l'Afrique d'avoir un représentant en quarts de finale après la sèche élimination du Sénégal par l'Angleterre (0-3), va endosser un costume d'outsider qui lui va très bien. "Le favori, c'est l'Espagne, mais je pense que le Maroc a le jeu pour lui poser des problèmes, comme a su le faire le Japon au premier tour', conclut El Haddaoui, qui ne détesterait pas que les Lions de 2022 fassent mieux que ceux de 1986…

